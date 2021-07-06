Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 С 1 июля изменится способ оплаты товаров и услуг К чему должны быть готовы покупатели и бизнес
Фоторепортажи
1010 самых узнаваемых мостов в мире
17Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне
09:35 (мск), источник: РБК

На Камчатке пропал пассажирский самолет

Пассажирский самолет Ан-26, следовавший рейсом в поселок Палана, пропал с экранов радаров, с ним нет связи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Источник: РИА "Новости"

«Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. По предварительным данным, на борту самолета находятся 22 пассажира, в том числе один ребенок и шесть членов экипажа», — сказали агентству в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве пояснили, что на поиски готова вылететь оперативная группа МЧС, спасатели поисково-спасательного отряда, личный состав специализированной пожарно-спасательной части, а также медики регионального Центра медицины катастроф. При необходимости возможно привлечение Ил-38 из аэропорта Елизово, а также спасателей региональной поисково-спасательной базы из Магадана.

Правительство Камчатского края сообщило, что по поручению губернатора Владимира Солодова создан штаб, все оперативные службы подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута самолета.

«Район маршрута самолета исследуют два вертолета и спецсамолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства края.

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что Ан-26 мог разбиться вблизи угольного разреза на Камчатке.

«Уточнен квадрат поиска — это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там», — сказал источник.

Среди основных причин рассматриваются плохая видимость и отказ техники, однако ошибка экипажа также будет изучаться как возможная причина катастрофы.

Источник ТАСС рассказал, что самолет мог упасть в море.

«По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море», — сказал собеседник агентства.

Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.

«Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводятся следственные действия в компании — эксплуатанте воздушного судна, устанавливается круг допрашиваемых лиц, в том числе свидетелей случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении ведомства.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Суд оставил Бритни Спирс под опекой отца
Умер Владимир Меньшов
Какие выплаты могут получить пострадавшие от коронавируса
Экс-кандидата в президенты Белоруссии приговорили к 14 годам
В России анонсировали рост страховой пенсии до 20 тысяч рублей
Мостовой предложил Черчесову поработать за 40 тысяч рублей
Китай открыл новый фронт в войне с технологическими компаниями
Хакеры требуют от жертв кибератаки 70 млн долларов в биткоинах
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Здоровье
Популярное у россиян лекарство оказалось эффективным против рака Специалисты-онкологи Кардиффского университета сообщили о способности аспирина снижать риск смертности от онкологии и сокращать метастазы, пишет журнал eCancermedicalscience.
Hi-Tech
Загадочный объект над морем удивил пользователей. Что это Его успели сфотографировать
Авто
Что делать, если сломался на трассе по дороге в отпуск Авто Mail.ru дает простые советы, как действовать водителю, чтобы выйти из сложной ситуации с наименьшими потерями
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Были такой красивой парой, и что теперь? Грустно
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Пистолет «Балтиец». Самое гениальное оружие СССР
Леди
Лучшие цитаты о любви и жизни из фильмов Владимира Меньшова Вспоминаем самые вдохновляющие
Дом
3 лучших робота-мойщика окон с быстрой доставкой
8 интерьеров с раковинами в ретростиле
В гостях: как живет после развода 41-летний Эмин Агаларов
Стильный и функциональный интерьер для семьи с тремя дочерьми
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь