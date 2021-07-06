09:35 (мск), источник: РБК
На Камчатке пропал пассажирский самолет
Пассажирский самолет Ан-26, следовавший рейсом в поселок Палана, пропал с экранов радаров, с ним нет связи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
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«Днем 6 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по Камчатскому краю поступила информация о том, что самолет Ан-26, совершавший пассажирский рейс
В ведомстве пояснили, что на поиски готова вылететь оперативная группа МЧС, спасатели
Правительство Камчатского края сообщило, что по поручению губернатора Владимира Солодова создан штаб, все оперативные службы подняты по тревоге и направлены для обследования маршрута самолета.
«Район маршрута самолета исследуют два вертолета и спецсамолет. Из Паланы готовы выдвинуться спасатели к точке обнаружения воздушного судна», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства края.
«Уточнен квадрат поиска — это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там», — сказал источник.
Среди основных причин рассматриваются плохая видимость и отказ техники, однако ошибка экипажа также будет изучаться как возможная причина катастрофы.
«По предварительной информации, Ан-26 потерпел крушение и упал в море», — сказал собеседник агентства.
Дальневосточное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта.
«Следственная группа готовится к выезду на место происшествия, уточняется число лиц, находившихся на борту воздушного судна, проводятся следственные действия в компании — эксплуатанте воздушного судна, устанавливается круг допрашиваемых лиц, в том числе свидетелей случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств случившегося», — говорится в сообщении ведомства.