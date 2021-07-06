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08:52 (мск), источник: Известия

Источник заявил о вероятном крушении Ан-26 на Камчатке из-за плохой видимости

Отказ техники и плохая видимость рассматриваются среди причин возможного крушения Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщил «Интерфаксу» во вторник, 6 июля, осведомленный источник.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, ошибка экипажа также будет изучаться как возможная причина исчезновения самолета.

Вместе с тем он рассказал, что квадрат поиска воздушного судна уточнен.

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«Уточнен квадрат поиска — это угольный разрез поселка Палана. Самолет мог потерпеть крушение там», — подчеркнул источник.

О том, что на Камчатке самолет Ан-26 перестал выходить на связь, стало известно ранее во вторник. Воздушное судно вылетело в Палану из аэропорта Елизово. В краевой прокуратуре рассказали, что на борту пропавшего самолета находятся 28 человек. По предварительным данным, среди них двое детей.

В следственном управлении СК по региону сообщили, что по факту утраты связи с Ан-26 возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Прокуратура начала проверку. К месту исчезновения воздушного судна направлены спасатели, два вертолета и самолет.

При этом источник ТАСС сообщил, что пропавший Ан-26 эксплуатировался с 1982 года. Срок действия его летного сертификата истекает в августе этого года.

Во время загрузки произошла ошибка.
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