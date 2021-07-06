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15:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Шесть криптовалютных ферм обнаружили в бесхозном сарае в Нижнем Новгороде

Сразу несколько ферм для майнинга криповалюты обнаружили в бесхозном сарае нижегородские полицейские совместно с работниками подразделения безопасности ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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Источник: Роман Яровицын/Коммерсантъ
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Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, фермы работали за счет электроэнергии, похищенной у сетевой компании. Сумма ущерба, причиненного «МРСК Центра и Приволжья», составила 1,8 млн рублей.

Фермы располагались в сарае, который был незаконно подключен к сетям через воздушные линии электропередачи. Нагрузка на сеть в момент проверки составила 7−8 кВт. В результате проверки был составлен акт о неучтенном потреблении электроэнергии в объеме 218 тыс. кВтч..

На момент проверки собственник сарая не был установлен. Со слов местных жителей, двое неизвестных мужчин самовольно оборудовали помещение сарая и разметили в нем майнинговые фермы.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2018 году трое сотрудников ядерного центра в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ) были задержаны за попытку майнинга криптовалюты. Для этого они использовали имеющиеся в ядерном центре вычислительное оборудование.

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