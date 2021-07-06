11:03 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки из-за коронавируса умерли 737 человек. Это максимум с начала пандемии
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов
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Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.
В частности, за сутки было зарегистрировано 99 летальных случаев в
В частности, за сутки было выявлено 2 536 случаев заражения в Московской области, 1 869 — в
Выздоровевшие пациенты
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 411, это максимальное значение с 19 февраля. Всего уже выздоровели 5 101 852 человека.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет около 90,2% от общего числа заразившихся.
В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 2 547 пациентов в
Ситуация в Москве
Число случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 5 498 против 6 557 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 399 830 инфицированных. В относительном выражении прирост составил 0,39%.
За сутки было зарегистрировано 114 смертей
В столице были выписаны по выздоровлению 6 019 пациентов за сутки, за все время выздоровели 1 194 207. В настоящее время продолжают лечение 182 508 человек.