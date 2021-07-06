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11:39 (мск), источник: Известия

Новое уголовное дело возбудили в отношении экс-губернатора Кировской области

Уголовное дело о превышении полномочий возбудили в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Источник: РИА "Новости"

«Следственными органами СУ СК России по Кировской области в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации)», — отметили в ведомстве.

Правоохранители пояснили, что в 2015 году Белых, исполнявший обязанности главы региона, обеспечил заключение договора займа между АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» и одной из компаний Кировской области, сумма составила 320 млн рублей. Документ предусматривал возвращение денежных средств с учетом процентов до ноября 2016 года.

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После получения должности губернатора Белых, по данным следствия, поручал распределять указанные финансы на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО «К. Р. И. К.», которые заведомо не могли выплатить средства, для кратковременного улучшения их положения.

В результате суммы задолженности в АО «К. Р. И. К.» не вернулись, Арбитражный суд региона постановил взыскать с правительства в пользу компании более 202 млн рублей, говорится в сообщении СК. По данным ведомства, действия Белых привели к причинению материального ущерба бюджету Кировской области, что спровоцировало нарушение прав и интересов общества и государства. В настоящее время СК проводит необходимые следственные действия и устанавливает подробности и обстоятельства произошедшего.

Белых возглавлял Кировскую область с 2009 по 2016 год. 24 июня 2016-го его задержали в одном из ресторанов Москвы при получении взятки. В феврале 2018-го экс-губернатора приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей за взяточничество, а в июне того же года этапировали в Рязанскую область.

Своей вины экс-чиновник не признает, а в колонии намеревался работать в библиотеке, однако в феврале 2020 года его уволили и перенаправили в швейный цех. Имущество экс-губернатора распродается в счет погашения штрафа.

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