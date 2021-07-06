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12:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Что известно о разбившемся Ан-26

6 июля на Камчатке потерпел катастрофу самолет Ан-26, летевший из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек. Что известно о самолете, пассажирах и экипаже — в материале «Ъ».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Ан-26 — многоцелевой транспортный самолет. Разработан в ОКБ-153 (позднее — ОКБ им. О. К. Антонова, Киев) в 1960-х годах на базе транспортной модификации пассажирского самолета Ан-24. Первый полет совершил 21 мая 1969 года. Принят на вооружение ВВС СССР 26 мая 1975 года.

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Самолет выпускался с 1969 по 1986 год на авиационных заводах в Киеве и Улан-Удэ. Всего произведено около 1,4 тыс. бортов. Существует несколько десятков модификаций Ан-26, в том числе гражданская версия Ан-26Б, пассажирский вариант Ан-26Б-100, учебно-штурманский Ан-26Ш и другие.

Разбившийся на Камчатке самолет Ан-26Б-100 с бортовым номером RA-26085 изготовлен на киевском авиационном заводе «Авиант» 24 мая 1982 года. Эксплуатировался с 20 октября того же года. Его первым эксплуатантом был «Аэрофлот», а также эксплуатантами были Air Mali и Perm Motors. С 1994 по 2002 год находился в лизинге и использовался в миссиях ООН. Осенью 2012 года самолет прошел капитальный ремонт и конвертацию из Ан-26Б в Ан-26Б-100. У оператора «Камчатские авиалинии» самолет находится с 2013 года. Его сертификат летной годности действовал до 30 августа 2021 года. В среднем самолет совершал около девяти рейсов в неделю, средняя продолжительность рейса — два часа.

На борту самолета находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Это преимущественно жители поселка Палана (столица Корякского округа, находится в 760 км к северу от Петропавловска-Камчатского). По предварительным данным, одним из пассажиров была глава этого поселка Ольга Мохирева, работавшая в этой должности с февраля 2018 года.

Также на борту самолета значились начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина. Среди пассажиров — один ребенок 2014 года рождения.

Командиром экипажа воздушного судна был Дмитрий Никифоров, второй пилот — Александр Анисимов, штурман — Виталий Садиев, бортмеханик — Рустэм Завгеров. Бортоператор — Иван Неверов, бортпроводник — Ирина Средина.

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