12:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Что известно о разбившемся Ан-26
6 июля на Камчатке потерпел катастрофу самолет Ан-26, летевший из
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Ан-26 — многоцелевой транспортный самолет. Разработан в ОКБ-153 (позднее — ОКБ им. О. К. Антонова, Киев) в 1960-х годах на базе транспортной модификации пассажирского самолета Ан-24. Первый полет совершил 21 мая 1969 года. Принят на вооружение ВВС СССР 26 мая 1975 года.
Самолет выпускался с 1969 по 1986 год на авиационных заводах в Киеве и
Разбившийся на Камчатке самолет Ан-26Б-100 с бортовым номером RA-26085 изготовлен на киевском авиационном заводе «Авиант» 24 мая 1982 года. Эксплуатировался с 20 октября того же года. Его первым эксплуатантом был «Аэрофлот», а также эксплуатантами были Air Mali и Perm Motors. С 1994 по 2002 год находился в лизинге и использовался в миссиях ООН. Осенью 2012 года самолет прошел капитальный ремонт и конвертацию из Ан-26Б в Ан-26Б-100. У оператора «Камчатские авиалинии» самолет находится с 2013 года. Его сертификат летной годности действовал до 30 августа 2021 года. В среднем самолет совершал около девяти рейсов в неделю, средняя продолжительность рейса — два часа.
На борту самолета находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира. Это преимущественно жители поселка Палана (столица Корякского округа, находится в 760 км к северу от Петропавловска-Камчатского). По предварительным данным, одним из пассажиров была глава этого поселка Ольга Мохирева, работавшая в этой должности с февраля 2018 года.
Также на борту самолета значились начальник мобилизационного отдела администрации Паланы Александр Андрейкин и его жена, начальник финансового управления администрации Ольга Андрейкина. Среди пассажиров — один ребенок 2014 года рождения.
Командиром экипажа воздушного судна был Дмитрий Никифоров, второй пилот — Александр Анисимов, штурман — Виталий Садиев, бортмеханик — Рустэм Завгеров. Бортоператор — Иван Неверов, бортпроводник — Ирина Средина.