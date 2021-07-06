Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 6 июляВсемирный день поцелуя, встреча Джона Леннона и Пола Маккартни и другие памятные события
Фоторепортажи
17Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне
20Москву накрыл «суперливень»
12:51 (мск), источник: ТАСС

Обломки пропавшего на Камчатке Ан-26 найдены около поселка Палана

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании «Камчатское авиапредприятие» Алексей Храбров.

Источник: РИА "Новости"

«Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать», — сказал он.

По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта. «К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах», — сказали в пресс-службе ведомства.

В МЧС добавили, что из-за темноты и начавшегося прилива продвижение осложняется.

Как сообщил глава региона Владимир Солодов, наземные группы поисковиков выдвинулись на место предполагаемого обнаружения обломков. «Буквально полчаса назад с воздуха были обнаружены, предположительно, обломки самолета в 5 км к северу от Паланы. Фюзеляж на берегу, остальная часть самолета в прибрежной зоне. Предположительно, я подчеркиваю. Сейчас на место выдвигаются наземные группы спасателей, специалисты, чтобы удостовериться, что это то воздушное судно, поиск которого велся. После этого можно будет окончательные выводы сделать», — сказал губернатор.

В свою очередь, по данным Росавиации, в 12:06 мск было обнаружено место авиационного происшествия с воздушным судном Ан-26. «Место обнаружения: около 4−5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии. Спасателями обнаружены обломки воздушного судна. Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены. Поисково-десантная группа приступила к спасательным работам. Также спасательная операция осуществляется с использованием специальной автотехники — вездехода и 26 спасателей.

По словам Храброва, экипаж Ан-26 был опытным. «Хороший и молодой экипаж, опытный. Достаточно опытный командир, ему 35 лет», — сказал он.

Ранее об обнаружении обломков самолета ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета.

По его информации, обломки упали в Охотское море после его столкновения со скалой. «Это значительно затруднит поисковую операцию», — сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства катастрофы уже предварительно установлены.

«Самолет заходил на посадку в сложных погодных условиях, была плохая видимость, боковой ветер. С первого раза у него это не получилось, на второй раз он врезался в скалу, не заметив ее. Самолет тут же начал разрушаться», — сообщили в экстренных службах.

Кроме того, по данным источника, выживших при крушении самолета нет.
 Когда кандидатуру актера забраковал худсовет, Меньшов пригрозил, что фильма тогда вообще не будет
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
Что известно о разбившемся Ан-26
Умер мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян
Ритейлеры попросили сдвинуть сроки обязательной вакцинации
Английский эксперт: сборная России вернулась туда, где и была
Какие выплаты могут получить пострадавшие от коронавируса
Тест: Угадайте, какой стране принадлежит денежная купюра
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Hi-Tech
На японской станции поселился огромный трехмерный кот (видео) Выглядит как настоящий
Горячие темы на Авто
ну с тётками всё ясно...а чо с нами ? 290
Макаревич forever??? 266
Размышляю--- 100
А вдруг? А если? 95
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Дети
Наталья Подольская показала подросшего 8-месячного сына Мальчик сильно повзрослел
Леди
Лучшие цитаты о любви и жизни из фильмов Владимира Меньшова Вспоминаем самые вдохновляющие
Дом
3 лучших робота-мойщика окон с быстрой доставкой
8 интерьеров с раковинами в ретростиле
В гостях: как живет после развода 41-летний Эмин Агаларов
Стильный и функциональный интерьер для семьи с тремя дочерьми
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь