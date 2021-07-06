Следствие сообщило о трех версиях причин крушения самолета на Камчатке

В качестве возможных версий крушения самолета Ан-26 на Камчатке следствием рассматриваются неблагоприятная погода, техническая неисправность самолета и ошибка пилотирования. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета, опубликованном на сайте ведомства.
«6 июля 2021 года самолет Ан-26 с бортовым номером RA-26085 АО “Камчатское авиапредприятие”, выполнявший рейс по маршруту Петропавловск-Камчатский — Палана с 22 пассажирами и шестью членами экипажа на борту не приземлился в аэропорту пункта назначения. В настоящее время следствием отрабатываются следующие версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования», — сообщила пресс-служба ведомства.
На место катастрофы отправлена следственная группа, изъяты для анализов образцы топлива, которым был заправлен самолет, и эксплуатационная документация воздушного судна.
Ранее замдиректора «Камчатского авиационного предприятия» Сергей Горб сообщил, что причиной крушения Ан-26 мог стать сильный боковой ветер. «Там был сильный боковой ветер… Это наиболее вероятное предположение пока», — сказал он. При этом Горб отметил, что предположения пока строить рано, в причинах разберется комиссия.
Экстренные службы сообщили о пропаже самолета Ан-26 с радаров и потере связи с ним утром 6 июля, борт летел из города Петропавловск-Камчатский в поселок Палана. Самолет заходил на посадку в условиях тумана и низкой облачности, уточнили в Росавиации.
Сообщения об обнаружении обломков самолета поступили в середине дня по московскому времени, когда на Камчатке уже был вечер. Росавиация сообщила, что оперативные группы обнаружили место катастрофы в 12:06 по московскому времени, оно расположено в 4−5 км от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии.
«Спасателями обнаружены обломки воздушного судна. Учитывая географические особенности ландшафта, спасательные работы затруднены. Поисково-десантная группа приступила к спасательным работам», — уточнили в Росавиации.
По предварительной информации, все пассажиры и члены экипажа погибли.
Всего на борту самолета находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе шестилетний ребенок. Кроме того, в самолете были глава поселка Палана Ольга Мохирева и три сотрудника администрации поселка.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что самолет, предположительно, заходил на второй круг из-за плохой видимости и потерпел крушение при заходе на посадку. «В настоящее время благодаря масштабной спасательной операции, которая была развернута с задействованием и авиации Камчатского края, и МЧС, и Минобороны, обнаружены, предположительно, обломки воздушного судна в 5 км к северу от Паланы. Фюзеляж на берегу, основная часть самолета — в прибрежной зоне», — сказал Солодов.