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18:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

Федеральную трассу до Сочи затопило. Погибли четыре человека

Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи перекрыто из-за схода селя у поселка Лермонтово. Погибли по меньшей мере четыре человека.

Источник: РИА "Новости"

Помимо трассы, подтопленными остаются территории, на которых проживают более тысячи человек. Вода идет по проезжей части, частично размыто дорожное полотно дороги.

В понедельник 5 июля из-за разлива погибли три человека, двое из них находились в автомобиле.

«По данным следствия, поздним вечером 5 июля в результате ливня и разлива рек на трассу в районе поселка Джубга с дороги смыло автомобиль, в котором находилась семья из Свердловской области. Машина перевернулась. Погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, супруг женщины смог самостоятельно выбраться из машины, он госпитализирован. Также в своем доме обнаружено тело 71-летнего мужчины», — говорится в сообщении следователей.

По их данным, погибшие женщина с ребенком приехали из Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». В СК сообщили, что проверят работу лиц, ответственных за оповещение населения об ухудшении погодных условий и возможности подтоплений.

Позже днем во вторник 6 июля сообщили об обнаружении тела девочки, четвертой погибшей. Продолжаются поиски унесенного течением водителя «Камаза», сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

Госавтоинспекция Кубани призвала водителей воздержаться от поездок. В Горячем Ключе инспекторы ДПС перенаправляют транспорт на Апшеронск, в Туапсе — на Майкоп через Шаумянский перевал.

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Размытый участок трассы требует масштабных аварийно-восстановительных работ, сообщает Федеральное учреждение «Упрдор “Черноморье”».

«Специалисты фиксируют несколько зон локального размытия дорожной одежды основного хода федеральной дороги, что не позволит ограничиться ликвидацией наносов, а предопределяет необходимость выполнения масштабных аварийно-восстановительных работ. Мощный поток воды не только повредил дорогу, а фактически смыл ряд построек между федеральной трассой и морем… Объём ущерба, нанесённого дороге, только предстоит определить», — сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Остаются подтопленными 377 придворовых территорий и 314 домовладений, в которых проживает 1093 человека, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. Позже непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда из-за подъема уровня рек до неблагоприятных отметок направили аэромобильную группировку регионального главка МЧС. По данным синоптиков, циклон в течение двух суток пройдет по всей Кубани.

Режим ЧС из-за непогоды введен в Туапсинском, Славянском, Северском районах, а также в городах Сочи, Геленджик и Горячий Ключ. В Сочи закрыты пляжи.

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Федеральную трассу до Сочи затопило. Погибли четыре человека
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