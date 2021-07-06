18:17 (мск), источник: BBC News Русская служба
Федеральную трассу до Сочи затопило. Погибли четыре человека
Движение по федеральной трассе Джубга — Сочи перекрыто
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Помимо трассы, подтопленными остаются территории, на которых проживают более тысячи человек. Вода идет по проезжей части, частично размыто дорожное полотно дороги.
В понедельник 5 июля
«По данным следствия, поздним вечером 5 июля в результате ливня и разлива рек на трассу в районе поселка Джубга с дороги смыло автомобиль, в котором находилась семья из Свердловской области. Машина перевернулась. Погибли 36-летняя женщина и ее 13-летняя дочь, супруг женщины смог самостоятельно выбраться из машины, он госпитализирован. Также в своем доме обнаружено тело 71-летнего мужчины», — говорится в сообщении следователей.
По их данным, погибшие женщина с ребенком приехали из Свердловской области.
Позже днем во вторник 6 июля сообщили об обнаружении тела девочки, четвертой погибшей. Продолжаются поиски унесенного течением водителя «Камаза», сообщили ТАСС в
Госавтоинспекция Кубани призвала водителей воздержаться от поездок. В Горячем Ключе инспекторы ДПС перенаправляют транспорт на Апшеронск, в Туапсе — на Майкоп через Шаумянский перевал.
Размытый участок трассы требует масштабных
«Специалисты фиксируют несколько зон локального размытия дорожной одежды основного хода федеральной дороги, что не позволит ограничиться ликвидацией наносов, а предопределяет необходимость выполнения масштабных
Остаются подтопленными 377 придворовых территорий и 314 домовладений, в которых проживает 1093 человека, сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Сильные дожди начались в Сочи в воскресенье. Позже непогода сместилась в сторону Туапсинского района. Туда
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