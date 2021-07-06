17:49 (мск), источник: РБК
МВД назвало заказным нападение на обратившегося к Путину активиста
МВД считает, что нападение на россиянина, намеревавшегося обратиться к президенту
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Нападение на активиста Романа Герасимова в Тамбовской области носило заказной характер, его исполнителям пообещали крупную сумму денег, полагают в МВД. Сейчас все четверо нападавших находятся под стражей.
Нападение на жителя села Березовка Тамбовской области Романа Герасимова, выступившего инициатором видеообращения против строительства крупного мусорного полигона, произошло незадолго до начала прямой линии с президентом Владимиром Путиным. В день, когда происходила прямая линия, в его селе отключили интернет, а утром того же дня несколько человек напали на активиста возле ворот его дома. Его попытались вытащить из машины, а на прибежавших ему на помощь членов семьи распылили слезоточивый газ, а самого мужчину три раза ударили ножом. Его госпитализировали.
Подозреваемых задержали 3 июля. Ими оказались трое жителей Тамбовской области, из города Мичуринска, они уже дали признательные показания в совершении преступления. Позднее был задержан еще один соучастник нападения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2. ст. 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц), данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.
«Имеются основания полагать, что нападение на жителя села Берёзовка носило заказной характер, и за его совершение сообщникам была обещана крупная сумма. Полиция принимает меры по установлению и задержанию заказчика преступления. Предварительное расследование продолжается», — передает «МВД Медиа» слова официального представителя ведомства Ирины Волк.
«Вести Тамбов» пишут, что Герасимов — активный противник строительства мусороперерабатывающего предприятия на землях Дегтянского сельсовета, при этом сам он является учредителем ООО «Технопарк», в собственности которого находятся четыре мусорных полигона в регионе.
По данным «РБК Компании», в Тамбовской области действительно зарегистрировано ООО «Технопарк», учредителем которой является Роман Герасимов, в числе ее видов деятельности — обработка и утилизация неопасных отходов.
Источник «Коммерсанта-Черноземье» в областной администрации утверждал, что нападение на активиста не связано с мусорным полигоном, а может быть «совпадением или постановкой». По его словам, пострадавший является не активистом, а преследующим свои финансовые интересы представителем конкурирующего в коммунальной сфере с ТСК ООО «Комэк». Он также добавил, что Герасимов намеренно купил в Березовке дом, чтобы в качестве жителя участвовать в общественных слушаниях.
Песков заявил, что такие случаи не носят системный характер, но являются «абсолютно неприемлемыми». Он также добавил, что власти проводят анализ информации о случаях угроз в адрес активных граждан, которые обращают внимание властей на ту или иную проблему.
Георгий Тадтаев