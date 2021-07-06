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18:44 (мск), источник: ТАСС

ФСБ задержала в Петербурге эстонского консула при получении закрытых материалов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России с поличным задержали консула Эстонии в Санкт-Петербурге при получении им материалов закрытого характера от россиянина. Об этом во вторник сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат — консул Генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», — сообщили в ФСБ.

В спецслужбе подчеркнули, что «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации».

К иностранному дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права, добавили в ЦОС.

Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.

Всего в Генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге служат шесть консулов, включая Лятте.

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