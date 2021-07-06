18:44 (мск), источник: ТАСС
ФСБ задержала в Петербурге эстонского консула при получении закрытых материалов
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России с поличным задержали консула Эстонии в
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«Федеральной службой безопасности в
В спецслужбе подчеркнули, что «данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации».
Согласно международным нормам, дипломаты обладают неприкосновенностью в стране, в которой они работают, но их можно лишить права пребывания в случае нарушения закона или враждебных действий. Как следует из Венской конвенции, государство пребывания может в любое время уведомить аккредитующее государство, что глава представительства или другой дипломатический работник является персоной нон грата и его пребывание в стране неприемлемо.
Всего в Генеральном консульстве Эстонии в