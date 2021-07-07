Членов экипажа разбившегося на Камчатке Ан-26 допускали к полетам без экзаменов

Это следует из проанализированных «Известиями» данных СПАРК.
Кроме того, некоторые летчики не прошли подготовку в области авиационной безопасности, не были готовы к действиям в аварийных ситуациях и не сдали очередной экзамен по выполнению полетов в условиях сдвига ветра. Устранить эти нарушения компании было предписано в срок до 1 сентября прошлого года.
Но в начале 2021-го Ространснадзор снова выявил нарушения. Причем два из них связаны с тем, что компания так и не устранила недостатки, выявленные еще год назад, — не провела обучение и не организовала сдачу экзамена по выполнению полетов в аварийных ситуациях среди более чем 40 членов летного экипажа.
Третье нарушение заключалось в том, что тех членов экипажа, которые не прошли подготовку, компания тем не менее допустила к полетам.
Как выяснили «Известия», среди пилотов, не прошедших очередное обучение и не сдавших вовремя экзамены, есть имена предположительно погибших в авиакатастрофе 6 июля. Последнее предписание об устранении нарушений воздушного законодательства РФ КАП получила в феврале текущего года, а решить вопрос должна была до 1 марта.