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01:12 (мск), источник: Известия

Членов экипажа разбившегося на Камчатке Ан-26 допускали к полетам без экзаменов

В 2020 году проверка контролирующими органами «Камчатского авиационного предприятия» (КАП), которому принадлежал разбившийся 6 июля Ан-26, установила, что «эксплуатантом АО “КАП” не обеспечено проведение обучения членов летного экипажа по теоретической подготовке к выполнению полетов в особых условиях, по выводу воздушного судна из сложного пространственного положения, предсрывных режимов, режима сваливания».

Источник: РИА "Новости"

Это следует из проанализированных «Известиями» данных СПАРК.

Кроме того, некоторые летчики не прошли подготовку в области авиационной безопасности, не были готовы к действиям в аварийных ситуациях и не сдали очередной экзамен по выполнению полетов в условиях сдвига ветра. Устранить эти нарушения компании было предписано в срок до 1 сентября прошлого года.

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Но в начале 2021-го Ространснадзор снова выявил нарушения. Причем два из них связаны с тем, что компания так и не устранила недостатки, выявленные еще год назад, — не провела обучение и не организовала сдачу экзамена по выполнению полетов в аварийных ситуациях среди более чем 40 членов летного экипажа.

Третье нарушение заключалось в том, что тех членов экипажа, которые не прошли подготовку, компания тем не менее допустила к полетам.

Как выяснили «Известия», среди пилотов, не прошедших очередное обучение и не сдавших вовремя экзамены, есть имена предположительно погибших в авиакатастрофе 6 июля. Последнее предписание об устранении нарушений воздушного законодательства РФ КАП получила в феврале текущего года, а решить вопрос должна была до 1 марта.

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