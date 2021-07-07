Тела девяти погибших обнаружили на месте крушения Ан-26 на Камчатке

«В ходе поисковых работ на данный момент обнаружены тела девяти погибших», — сказал ТАСС источник.
Вместе с тем он уточнил, что для опознания погибших, вероятно, понадобится генетическая экспертиза. В настоящее время, по его словам, продолжаются поисковые работы.
Утром 6 июля связь с самолетом Ан-26, который направлялся по рейсу Петропавловск-Камчатский-Палана, прервалась в 10 км от места назначения. На борту потерпевшего крушение воздушного судна, по данным прокуратуры, находились 28 человек. Среди них, согласно списку пассажиров, были четверо сотрудников администрации Паланы, а также двое детей. Никто из них не выжил.
Спустя день местные жители опознали одного из погибших при крушении самолета — им оказался Артем Т. 2004 года рождения.
Следствие отрабатывает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна, а также ошибку пилотирования. При этом источник РЕН ТВ уточнил, что пилот Ан-26 перед посадкой, предположительно, решил срезать траекторию через сопку «Пятибратка», воспользовавшись нештатным навигатором. Неудачный маневр обернулся столкновением со скалой.
7 июля на Камчатке в память по погибшим в авиакатастрофе объявлен трехдневный траур.