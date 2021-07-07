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09:27 (мск), источник: ТАСС

Неизвестный взял в заложники сотрудников отделения Сбербанка в Тюмени

По данным источника в экстренных службах, захватчик требует выдать ему деньги.

ТАСС, 7 июля. Неизвестный взял в заложники несколько человек в отделении Сбербанка в Тюмени, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

«Неизвестный мужчина взял несколько заложников в отделении Сбербанка в Тюмени», — сказал собеседник агентства.

Захватчик требует выдать ему деньги.

Собеседник агентства добавил, что жители жилого дома, где находится захваченное отделение банка, эвакуированы.

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