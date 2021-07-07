10:03 (мск), источник: ТАСС
В Тюмени задержали мужчину, захватившего заложников в отделении Сбербанка
ТАСС, 7 июля. Мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, задержан. Никто не пострадал, сообщили в банке.
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«Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу задержанию преступника», — говорится в распространенном сообщении.
При задержании мужчины, захватившего людей в Сбербанке в Тюмени, найден муляж СВУ.
«По требованию злоумышленника сотрудники банка передали ему 15 млн рублей. На выходе из банка его задержали сотрудники СОБР Росгвардии. При себе у мужчины был найден муляж СВУ», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.
Он также добавил, что мужчина состоит на учете у психиатра.
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