Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 июляИван Купала, Чесменское сражение и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
14Скончался режиссер Владимир Меньшов
13Жара в Московском Зоопарке
10:03 (мск), источник: ТАСС

В Тюмени задержали мужчину, захватившего заложников в отделении Сбербанка

ТАСС, 7 июля. Мужчина, захвативший заложников в отделении Сбербанка в Тюмени, задержан. Никто не пострадал, сообщили в банке.

«Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу задержанию преступника», — говорится в распространенном сообщении.

При задержании мужчины, захватившего людей в Сбербанке в Тюмени, найден муляж СВУ.

«По требованию злоумышленника сотрудники банка передали ему 15 млн рублей. На выходе из банка его задержали сотрудники СОБР Росгвардии. При себе у мужчины был найден муляж СВУ», — сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Он также добавил, что мужчина состоит на учете у психиатра.

 Когда кандидатуру актера забраковал худсовет, Меньшов пригрозил, что фильма тогда вообще не будет
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
Россия отвергла обвинения в атаке на сервер республиканцев в США
Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества
Forbes: доход российских чиновников увеличился на 10 млрд рублей
В Крыму после наводнения началось нашествие комаров
Выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, дала совет поступающим
Лондон: британские корабли продолжат проходить около Крыма
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Gnezdo.ru
Власти приказали изменить выплаты всех пенсий
Подборка советов, как привлечь деньги
Как Россия выиграла от ЧП в Суэцком канале
Как многоходовка Запада загнала в тупик Лукашенко
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как водители своими руками убивают кондиционер в машине
Самые ломающиеся автомобили в России старше пяти лет
Горячие темы на Авто
ну с тётками всё ясно...а чо с нами ? 295
Макаревич forever??? 267
Размышляю--- 247
Тревожность. 174
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Как в кинотеатре: 3 лучших видеопроектора для дома
Gnezdo.ru
Пистолет «Балтиец». Самое гениальное оружие СССР
Красавица - Жади 20 лет спустя. Как она изменилась
Все видели сына Шепелева? Только гляньте на него
Мать - первая красавица России: а глянь, какой сын
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
В гостях: как живет после развода 41-летний Эмин Агаларов
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь