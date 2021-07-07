На Бали раскрыли шантажировавшую туристов банду из России

В посольстве России в Индонезии подтвердили РБК эту информацию и сообщили, что ожидают получения официальных писем от местных правоохранительных органов.
Кого задержали на Бали
Полицейские на острове Бали арестовали российского гражданина, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщил глава отдела по преступлениям общеуголовной направленности Бали Джухандани Рахарджо. Имя подозреваемого не раскрывается.
Как указали в полиции, россиянин обманным путем заполучил имущество жертвы — 400 млн индонезийских рупий ($27,6 тыс.) и 21 мотоцикл. Индонезийские СМИ сообщают, что ему предъявлены обвинения в мошенничестве и ему грозит до четырех лет тюрьмы.
На сайте «Балифорум» говорится, что задержан 65-летний Евгений Багрянцев. Собеседник РБК, знакомый с материалами расследования, сообщил, что во вторник, 6 июля, полиция Бали также задержала еще трех россиян — Артема Котухова, Ильгама Музафина и Сергея Чередниченко. По его словам, их задержали за нарушение миграционного законодательства и потому, что они связаны с Багрянцевым.
По данным следствия, в феврале Багрянцев пришел в сервис проката автомобилей, которым владел потерпевший, и, представившись сотрудником Интерпола, обвинил того в ведении незаконного бизнеса. Россиянин пригрозил заявить на потерпевшего в полицию, если тот не передаст ему 21 мотоцикл. Затем он продолжил угрожать владельцу проката, отправляя ему сообщения в WhatsApp.
Помимо нелегальной бизнес-деятельности россиянин также обвинял потерпевшего в торговле наркотиками, утверждает следствие.
«В случае отказа жертвы повиноваться ему грозило то, что на него заявят в полицию. [Подозреваемый россиянин] утверждал, что власти считали бизнес потерпевшего местом для складирования и реализации наркотиков», — сказал Джухандани.
В конце мая подозреваемый обратился к жертве, потребовав от него 400 млн индонезийских рупий, а также мотоцикл Yamaha в качестве страховки. Владелец проката согласился на требования, опасаясь тюремного срока, однако постепенно стал относиться к россиянину все более и более настороженно. В июле он обратился в правоохранительные органы.
В понедельник, 5 июля, полицейские Бали сообщили, что разыскивают других граждан России, которые, по данным следствия, могут быть причастны к мошеннической схеме.
«Мы арестовали одного [подозреваемого], и это, по-видимому, работа целой группы людей. Мы уверены, что есть и другие пострадавшие [от этой аферы], которые боятся обращаться в полицию», — заявил Джухандани, заверив, что правоохранительные органы будут продолжать поиски.
В чем подозревают россиян
В заявлениях представителей российской общины на Бали в полицию (копии есть у РБК) говорится о причастности этих людей к нескольким случаям вымогательства. Расследованию дела предшествовали многочисленные обращения в посольство России в Индонезии, а также в правоохранительные органы страны.
Многие авторы обращений не хотят раскрывать своих имен, так как боятся за то, что после публикации на них будет оказано давление со стороны местных силовиков и других участников ОПГ.
В своих обращениях граждане России жаловались на то, что на Бали действует преступная группа, в состав которой входит несколько десятков человек. Александр П. (имя изменено по просьбе собеседника), проживающий на Бали и состоящий в русской общине, рассказал, что многие ее участники стали жертвами задержанных россиян.
Он сообщил, что по одной из схем подозреваемые вступали в контакт с представителями компаний, работающих на рынке премиальных услуг, — это аренда дорогих машин, вертолетов, — выявляли богатых клиентов из числа туристов, входили в доверие, после чего в машину или на виллу подбрасывали наркотики.
Собеседник добавил, что после того, как к делу подключалась полиция, с человеком связывался его соотечественник и предлагал уладить дело за крупную сумму денег. Как правило, эта сумма составляла от $10 тыс. до $50 тыс.
«Большинство расплачивались и уезжали с острова», — отметил Александр.
Он также рассказал, что во время локдауна из-за спада туристического потока «бизнес-модель» группировки изменилась и они переориентировались на постоянно проживающих на Бали владельцев местного бизнеса и фрилансеров.
«Показывая поддельные удостоверения, они проводили проверку компании, выявляли нарушения и вымогали деньги. Если люди отказывались, то угрожали подкинуть наркотики», — рассказал собеседник.
Пострадавшие от преступной группировки люди создали свое сообщество и обратились с просьбой о помощи к депутату Госдумы Андрею Луговому.
РБК направил запрос в посольство и консульство России в Индонезии, а также в МИД Индонезии.
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