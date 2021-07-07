Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 7 июляИван Купала, Чесменское сражение и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
14Затопления в Сочи
15Морская сила: чем заняться на Тихом океане
12:06 (мск), источник: РБК

На Бали раскрыли шантажировавшую туристов банду из России

Полиция Индонезии арестовала россиянина, который якобы представлялся сотрудником Интерпола и вымогал деньги у местных бизнесменов. Правоохранительные органы считают, что на Бали действует преступная группировка выходцев из России.

Источник: Reuters

В посольстве России в Индонезии подтвердили РБК эту информацию и сообщили, что ожидают получения официальных писем от местных правоохранительных органов.

Кого задержали на Бали

Полицейские на острове Бали арестовали российского гражданина, подозреваемого в вымогательстве. Об этом сообщил глава отдела по преступлениям общеуголовной направленности Бали Джухандани Рахарджо. Имя подозреваемого не раскрывается.

Как указали в полиции, россиянин обманным путем заполучил имущество жертвы — 400 млн индонезийских рупий ($27,6 тыс.) и 21 мотоцикл. Индонезийские СМИ сообщают, что ему предъявлены обвинения в мошенничестве и ему грозит до четырех лет тюрьмы.
Читайте также
На Канарах задержали россиянина по делу о хищении 900 тысяч евро

На сайте «Балифорум» говорится, что задержан 65-летний Евгений Багрянцев. Собеседник РБК, знакомый с материалами расследования, сообщил, что во вторник, 6 июля, полиция Бали также задержала еще трех россиян — Артема Котухова, Ильгама Музафина и Сергея Чередниченко. По его словам, их задержали за нарушение миграционного законодательства и потому, что они связаны с Багрянцевым.

По данным следствия, в феврале Багрянцев пришел в сервис проката автомобилей, которым владел потерпевший, и, представившись сотрудником Интерпола, обвинил того в ведении незаконного бизнеса. Россиянин пригрозил заявить на потерпевшего в полицию, если тот не передаст ему 21 мотоцикл. Затем он продолжил угрожать владельцу проката, отправляя ему сообщения в WhatsApp.

Помимо нелегальной бизнес-деятельности россиянин также обвинял потерпевшего в торговле наркотиками, утверждает следствие.
Читайте также
Индонезия направит госслужащих удаленно работать на Бали

«В случае отказа жертвы повиноваться ему грозило то, что на него заявят в полицию. [Подозреваемый россиянин] утверждал, что власти считали бизнес потерпевшего местом для складирования и реализации наркотиков», — сказал Джухандани.

В конце мая подозреваемый обратился к жертве, потребовав от него 400 млн индонезийских рупий, а также мотоцикл Yamaha в качестве страховки. Владелец проката согласился на требования, опасаясь тюремного срока, однако постепенно стал относиться к россиянину все более и более настороженно. В июле он обратился в правоохранительные органы.

В понедельник, 5 июля, полицейские Бали сообщили, что разыскивают других граждан России, которые, по данным следствия, могут быть причастны к мошеннической схеме.

Читайте также
Прекращено дело «банды Цапков» о вымогательстве

«Мы арестовали одного [подозреваемого], и это, по-видимому, работа целой группы людей. Мы уверены, что есть и другие пострадавшие [от этой аферы], которые боятся обращаться в полицию», — заявил Джухандани, заверив, что правоохранительные органы будут продолжать поиски.

В чем подозревают россиян

В заявлениях представителей российской общины на Бали в полицию (копии есть у РБК) говорится о причастности этих людей к нескольким случаям вымогательства. Расследованию дела предшествовали многочисленные обращения в посольство России в Индонезии, а также в правоохранительные органы страны.

Многие авторы обращений не хотят раскрывать своих имен, так как боятся за то, что после публикации на них будет оказано давление со стороны местных силовиков и других участников ОПГ.
Читайте также
ФБР накрыло преступников «Троянским щитом»

В своих обращениях граждане России жаловались на то, что на Бали действует преступная группа, в состав которой входит несколько десятков человек. Александр П. (имя изменено по просьбе собеседника), проживающий на Бали и состоящий в русской общине, рассказал, что многие ее участники стали жертвами задержанных россиян.

Он сообщил, что по одной из схем подозреваемые вступали в контакт с представителями компаний, работающих на рынке премиальных услуг, — это аренда дорогих машин, вертолетов, — выявляли богатых клиентов из числа туристов, входили в доверие, после чего в машину или на виллу подбрасывали наркотики.

Собеседник добавил, что после того, как к делу подключалась полиция, с человеком связывался его соотечественник и предлагал уладить дело за крупную сумму денег. Как правило, эта сумма составляла от $10 тыс. до $50 тыс.

«Большинство расплачивались и уезжали с острова», — отметил Александр.

Читайте также
Владельцы недвижимости из России сталкиваются с захватом домов в Европе

Он также рассказал, что во время локдауна из-за спада туристического потока «бизнес-модель» группировки изменилась и они переориентировались на постоянно проживающих на Бали владельцев местного бизнеса и фрилансеров.

«Показывая поддельные удостоверения, они проводили проверку компании, выявляли нарушения и вымогали деньги. Если люди отказывались, то угрожали подкинуть наркотики», — рассказал собеседник.

Пострадавшие от преступной группировки люди создали свое сообщество и обратились с просьбой о помощи к депутату Госдумы Андрею Луговому.

РБК направил запрос в посольство и консульство России в Индонезии, а также в МИД Индонезии.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В Тюмени в отделении Сбербанка захватили заложников
Суд оставил Бритни Спирс под опекой отца
ЦБ предложил не наказывать банки за нарушение контроля переводов
В России выявили 23 962 заразившихся коронавирусом за сутки
Эксперты зафиксировали рост мошенничества с авиабилетами
ФСБ ликвидировала четыре ячейки «Хизб ут-Тахрир»
Праздник Ивана Купала: 7 главных традиций (фото)
Nature подтвердил данные об эффективности «Спутника V»
Большой футбол вернулся
Самый масштабный чемпионат Европы в истории
Hi-Tech
Из глубин Млечного Пути «пришел» таинственный сигнал Что это?
Авто
Новое поколение BMW 2 серии: цены купе уже известны Баварская марка раскрыла все подробности о новом BMW 2 серии Coupe и показала множество фотографий
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Дети
Скарлетт Йоханссон станет мамой во второй раз По данным СМИ, 36-летняя актриса ждет ребенка
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
В гостях: как живет после развода 41-летний Эмин Агаларов
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь