В Пензе, Уфе и Челябинске ликвидированы четыре ячейки «Хизб ут-Тахрир»

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ в конце июня — начале июля 2021 года в Пензе, Уфе и Челябинске нейтрализованы четыре законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”. Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации задержанные проводили целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации террористической идеологии.
«В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», — сообщили в ФСБ.
У задержанных изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности. Возбуждены уголовные дела.
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