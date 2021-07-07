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12:20 (мск), источник: ТАСС

В Пензе, Уфе и Челябинске ликвидированы четыре ячейки «Хизб ут-Тахрир»

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. ФСБ России ликвидировала в Пензе, Уфе и Челябинске четыре ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир», задержаны четыре главаря и 11 активных участников. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Следственным комитетом РФ в конце июня — начале июля 2021 года в Пензе, Уфе и Челябинске нейтрализованы четыре законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”. Задержаны четыре главаря и 11 активных участников из числа граждан РФ и стран Центрально-Азиатского региона», — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, по указанию зарубежных эмиссаров международной террористической организации задержанные проводили целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации террористической идеологии.

«В процессе конспиративных собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России из числа местных мусульман и трудовых мигрантов», — сообщили в ФСБ.

У задержанных изъяли запрещенные в России пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении террористической деятельности. Возбуждены уголовные дела.

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