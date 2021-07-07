13:06 (мск), источник: ТАСС
Неизвестные смертельно ранили президента Гаити
ТАСС, 7 июля. Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом сообщается в среду в заявлении
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По его данным, у главы государства огнестрельное ранение. Кроме того, в результате нападения была ранена и первая леди Гаити.
Это не первое покушение на Моиза, вступившего в должность президента в 2017 году. 17 октября 2018 г. во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны