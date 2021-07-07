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16:36 (мск), источник: BBC News Русская служба

Президент Гаити убит в собственной резиденции. Его жена получила ранение и позже умерла

Президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате покушения минувшей ночью. Убийцы проникли в его резиденцию в столице Порт-о-Пренсе.

Источник: AFP 2021

«Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента республики. Президент умер от ран», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.

В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз, которую отвезли в больницу, однако позднее она скончалась.

Данное видео появилось в чатах WhatsApp местных жителей. Официального подтверждения того, что ролик снят на месте нападения — нет

53-летний Жовенель Моиз находился у власти с февраля 2017 года. Он занял пост президента после ухода в отставку его предшественника Мишеля Мартелли.

Жозеф осудил убийство, назвав его «актом варварства». Он сообщил, что взял на себя исполнение обязанностей президента страны.

Исполняющий обязанности премьера призвал к спокойствию и сказал, что полиция и армия будут поддерживать порядок в стране, и что ситуация с безопасностью находится под контролем.

Гаити — одно из беднейших государств Западного полушария. 60% населения живут меньше, чем на 2 доллара (около 150 рублей) в день.

Население Гаити составляет около 10,6 млн человек.

Коррупция, бедность и обвинения в диктатуре

Убийство произошло на фоне растущей бедности и нестабильности в стране. В столице в последние недели нарастали столкновения между преступными группировками и полицией.

Оппозиция в этом году обвинила Моиза в попытке установить диктатуру, искусственно продлив срок своего нахождения у власти.
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Власти Гаити: предотвращен переворот и покушение на президента

Президент и оппозиция спорили о сроках. Моиз настаивал, что по конституции его полномочия истекали только 7 февраля 2022 года. Оппозиция утверждала, что он должен покинуть пост годом раньше, 7 февраля 2021 года.

Явка на выборах 2017 года, в результате которых Моиз пришел к власти, была крайне низкой.

Противники президента винили его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике. С начала 2020 года Моиз правил напрямую, без участия парламента, так как депутаты прошлого парламента не смог принять поправки в закон о выборах, которые позволили бы провести новые выборы, до истечения своих депутатских мандатов.

Госсекретарь США Майк Помпео в 2020 году призывал президента Гаити как можно скорее назначить дату новых выборов, чтобы прекратить прямое правление Моиза.

На Гаити уже несколько лет не утихают антикоррупционные митинги. | Источник: AFP 2021
Только в феврале власти Гаити арестовали 23 человек, в том числе судью Верховного суда и высокопоставленного полицейского, по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента Моиза.

За год до этого власти тоже заявляли о попытке переворота, когда протестующие воздвигли баррикады в столице, а полицейские, требующие улучшения условий труда, напали на армейский штаб.

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