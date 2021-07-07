Президент Гаити убит в собственной резиденции. Его жена получила ранение и позже умерла

«Сегодня в час ночи, 7 июля, группа неизвестных лиц, говоривших на испанском и английском языках, совершила убийство президента республики. Президент умер от ран», — заявил исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф.
В результате нападения была ранена первая леди Мартина Моиз, которую отвезли в больницу, однако позднее она скончалась.
#Haiti President Jovenel Moïse is said to have been attacked in his residence by a commando. He’s dead. Video circulating on WhatsApp. pic.twitter.com/VJ8HJZSii8
Президент и оппозиция спорили о сроках. Моиз настаивал, что по конституции его полномочия истекали только 7 февраля 2022 года. Оппозиция утверждала, что он должен покинуть пост годом раньше, 7 февраля 2021 года.
Явка на выборах 2017 года, в результате которых Моиз пришел к власти, была крайне низкой.
Противники президента винили его в росте инфляции, коррумпированности чиновников и ухудшении ситуации в экономике. С начала 2020 года Моиз правил напрямую, без участия парламента, так как депутаты прошлого парламента не смог принять поправки в закон о выборах, которые позволили бы провести новые выборы, до истечения своих депутатских мандатов.
Госсекретарь США Майк Помпео в 2020 году призывал президента Гаити как можно скорее назначить дату новых выборов, чтобы прекратить прямое правление Моиза.
На Гаити уже несколько лет не утихают антикоррупционные митинги. | Источник:AFP 2021
Только в феврале власти Гаити арестовали 23 человек, в том числе судью Верховного суда и высокопоставленного полицейского, по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента Моиза.
За год до этого власти тоже заявляли о попытке переворота, когда протестующие воздвигли баррикады в столице, а полицейские, требующие улучшения условий труда, напали на армейский штаб.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.