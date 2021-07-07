7 июля, источник: ТАСС
Взрыв произошел на торговом судне в порту Дубая
КАИР, 7 июля. /ТАСС/. Взрыв прогремел в среду вечером на торговом судне, пришвартованном в гавани порта
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Агентство WAM сообщило, что взрыв прогремел в одном из контейнеров на торговом судне. «Силы гражданской обороны Дубая в настоящее время борются с огнем, который вспыхнул после взрыва одного из контейнеров на судне в порту Джабаль-Али», — приводит агентство заявление
Позднее стало известно, что пожар в порту Дубая локализован. Погибших и пострадавших нет, сообщила
Взрыв был слышен во всем городе. В сети немедленно появилось много роликов с моментом взрыва, когда в темное небо засыпающего города вздымается яркий огненный шар. На кадрах из самого порта видно, как огонь перекинулся на причал, усеянный разлетевшимися от взрывной волны металлическими конструкциями. В тушении пожара был задействован катер.
Порт продолжает работать в обычном режиме. Причины произошедшего не известны.