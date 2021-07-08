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10:47 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Шансов нет». Под развалинами дома в Майами перестали искать выживших

Американские власти завершили операцию по поиску и спасению людей, которые могли выжить после обрушения жилого дома в Майами. Представители спасательных служб говорят, что шансов найти выживших больше нет, и теперь предстоит извлечь из-под руин тела погибших.

Источник: GETTY IMAGES

12-этажный жилой дом Champlain Towers South, расположенный неподалеку от побережья, обрушился глубокой ночью 24 июня. После этого под обломками были найдены 54 погибших, в том числе 17 тел извлекли в течение среды. Еще около 100 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести. Живых в руинах пока не обнаружили, по словам спасателей, многие погибшие были обнаружены в своих кроватях.

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«С огромной скорбью я могу сообщить, что мы приняли невероятно трудное решение перейти от операции по поиску и спасению к извлечению [останков]», — сказала мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава.

Перед этим представитель местных спасательных служб Рей Джадалла сказал родственникам людей, находящихся под обломками, что найти выживших он больше не надеется. «Если посмотреть на факты, понятно, что шансов выжить нет», — цитирует его слова New York Times.

Ранее спасатели надеялись, что что кто-то из жителей рухнувшего дома мог уцелеть в так называемых воздушных карманах.

Снос перед штормом

Работы на месте происшествия шли сменами по 12 часов, в операции принимали участие в том числе спасательные группы из Израиля и Мексики. Во время разборки завалов им приходилось вручную наполнять ведра обломками бетона и передавать их по цепочке. Все обломки при этом отправляют на специальный склад — их будут изучать при расследовании причин катастрофы.

Уцелевшую часть здания снесли вечером 4 июля | Источник: Reuters

Поиск выживших приходилось несколько раз прерывать, поскольку обломки здания грозили обрушиться еще раз. В результате спасателям пришлось снести устоявшую часть здания, чтобы она не была разрушена штормом «Эльза».

Причины обрушения здания предстоит изучить расширенной коллегии присяжных.

О том, что Champlain Towers South требуется обширный капитальный ремонт, было известно довольно давно. Однако члены правления, отвечавшие за эксплуатацию здания, так и не сумели прийти к согласию по поводу того, что и когда следует делать.

Источник: BBC News Русская служба

Еще в 2018 году инженер, проводивший инспекцию здания выявил «крупные структурные повреждения» и рекомендовал незамедлительно провести необходимый, но очень дорогой ремонт.

Спасатели на месте происшествия | Источник: GETTY IMAGES
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