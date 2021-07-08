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03:16 (мск), источник: Lenta.Ru

️Предполагаемых убийц президента Гаити задержали

️Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити Жовенеля Моиза задержали. Об этом сообщает AFP в своем Twitter со ссылкой на премьер-министра.

Источник: AP 2021

Группа неустановленных лиц атаковала резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Злоумышленники смертельно ранили главу государства из огнестрельного оружия. Первая леди Гаити Мартин Моиз также получила ранения. В стране объявили военное положение.

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Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны представители Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA).

Власти Доминиканы предположили, что убийство Моиза мог совершить отряд из семи южноамериканцев: четырех человек из Колумбии и трех из Венесуэлы. Они якобы действовали по указанию «очень могущественных людей в Гаити, которые занимаются наркоторговлей и похищением людей».

53-летний Моиз стал президентом Гаити в 2017 году. Он одержал победу на выборах в 2015-м, но различные политические силы оспаривали их итоги. В 2016-м в стране провели повторное голосование. На сегодняшний день Гаити считается одной из беднейших стран мира.

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