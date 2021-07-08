Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 июляОснование Парижа, закладка Исаакиевского собора и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
14Скончался режиссер Владимир Меньшов
77 народных традиций Ивана Купала
03:59 (мск), источник: ТАСС

Глава полиции Гаити заявил о ликвидации четверых причастных к убийству президента

ГАВАНА, 8 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гаити ликвидировали четверых наемников, причастных к убийству президента страны Жовенеля Моиза, еще двое задержаны. Об этом в среду в эфире государственного телевидения заявил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

Источник: AP 2021

«Четверо из них убиты, еще двое находятся под нашим контролем и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены», — отметил он. Ранее власти республики заявили о задержании предполагаемых убийц около 18:00 (01:00 мск).

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и. о. премьер-министра страны Клода Жозефа, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что «ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити», Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.

 Когда кандидатуру актера забраковал худсовет, Меньшов пригрозил, что фильма тогда вообще не будет
Озвучивать героя должен был Высоцкий, но его посчитали "одиозной" фигурой и заменили
Определились финалисты чемпионата Европы по футболу
Умер Роберт Дауни-старший
Минфин предложил повысить страховые взносы с больших зарплат
В НАТО ответили Зеленскому на запрос о вступлении в альянс
«Роскосмос» заявил о приближении к МКС неизвестного объекта
«Ценность» британского паспорта упала до уровня Узбекистана
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Как водители своими руками убивают кондиционер в машине
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Авто
Какие автомобили без номеров эвакуируют чаще всего Дептранс поделился статистикой по перемещению машин на спецстоянки
Кино
Звезды на красной дорожке открытия Каннского фестиваля 2021 Престижный киносмотр стартовал на Лазурном берегу после двухлетнего перерыва
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Gnezdo.ru
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Какое наследство оставил Меньшов жене и детям?
Пистолет «Балтиец». Самое гениальное оружие СССР
Зеленский решил судьбу Крыма
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
В гостях: как живет после развода 41-летний Эмин Агаларов
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь