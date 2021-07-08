Бывший президент ЮАР Зума отправлен в тюрьму за неуважение к суду

Отбывать наказание бывший глава государства будет в исправительном центре Эсткур в родной для него провинции Квазулу-Натал. СМИ отмечают, что это первый случай после апартеида, когда бывший президент был заключен в тюрьму в ЮАР. Сотни сторонников экс-президента собрались у него дома на выходных и поклялись предотвратить арест, но в воскресенье уехали.
Джейкоб Зума ушел в отставку на фоне коррупционных скандалов после неоднократных попыток в парламенте ЮАР отстранить его от власти. Экс-президент стал фигурантом сразу нескольких дел о взяточничестве, мошенничестве и кумовстве. Обвиняемые бизнесмены подозреваются в сговоре с политиками и влиянии на процессы принятия политических решений. В мае Зума заявил суду, что не признает вину по обвинениям в коррупционных сделках по закупке оружия на $5 млрд в 90-х годах.
Зума начинал свою политику как один из лидеров борьбы с апартеидом, когда в ЮАР правило белое меньшинство. В частности, он был заключен в тюрьму острова Роббен на 10 лет. Там же содержались политзаключенные, в том числе первый президент Нельсон Мандела.