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11:52 (мск), источник: Фонтанка

Бывший президент ЮАР Зума отправлен в тюрьму за неуважение к суду

Четвёртый президент ЮАР сдался властям и отправлен в тюрьму за неуважение к суду на 15 месяцев. Об этом 8 июля сообщает The Guardian со ссылкой на полицию страны. Представитель южноафриканского МВД Лирандзу Темба подтвердила ночью, что 79-летний Зума находится на попечении полиции в соответствии с решением конституционного суда. Если бы Джейкоб Зума не сдался добровольно до конца среды, полиции было приказано действовать силой.

Источник: AP 2021
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Отбывать наказание бывший глава государства будет в исправительном центре Эсткур в родной для него провинции Квазулу-Натал. СМИ отмечают, что это первый случай после апартеида, когда бывший президент был заключен в тюрьму в ЮАР. Сотни сторонников экс-президента собрались у него дома на выходных и поклялись предотвратить арест, но в воскресенье уехали.

Джейкоб Зума ушел в отставку на фоне коррупционных скандалов после неоднократных попыток в парламенте ЮАР отстранить его от власти. Экс-президент стал фигурантом сразу нескольких дел о взяточничестве, мошенничестве и кумовстве. Обвиняемые бизнесмены подозреваются в сговоре с политиками и влиянии на процессы принятия политических решений. В мае Зума заявил суду, что не признает вину по обвинениям в коррупционных сделках по закупке оружия на $5 млрд в 90-х годах.

Зума начинал свою политику как один из лидеров борьбы с апартеидом, когда в ЮАР правило белое меньшинство. В частности, он был заключен в тюрьму острова Роббен на 10 лет. Там же содержались политзаключенные, в том числе первый президент Нельсон Мандела.

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