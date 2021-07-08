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11:45 (мск), источник: Известия

В России за сутки выявили более 24,8 тыс. новых случаев коронавируса

В России за последние 24 часа выявили 24 818 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Об этом в четверг, 8 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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12:14 (мск)В Москве выявлены новые случаи COVID-19
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Наибольшее число новых выявленных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве (6040), Московской области (2581) и Санкт-Петербурге (1937).

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 734 летальных исхода на фоне COVID-19, выздоровели 21 336 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 5 707 452 случая коронавируса, скончались 140 775 человек, вылечились 5 143 255 пациентов.

Накануне врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил «Известиям», что про стабилизацию ситуации с коронавирусом в России на данный момент нельзя говорить. По его словам, темп прироста заболеваемости снизился только в Москве, однако в столице выявили штамм «Дельта плюс», который может вызвать повторный рост выявленных случаев COVID-19.

В этот же день вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста заболеваемости коронавирусом в стране несколько замедлился, но общая ситуация остается достаточно напряженной. Она также отметила, что случаи заболевания коронавирусом по-прежнему чаще всего встречаются среди россиян в возрасте от 18 до 49 лет.

Она уточнила, что в стране от инфекции полностью привились 18,5 млн человек. При этом первую дозу вакцины от коронавируса получили почти 27 млн россиян.

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В России развернуто 216 тыс. коек для заболевших COVID-19, занято примерно 79% из них, указала вице-премьер. По ее словам, правительство выделит почти 2,5 млрд рублей на приобретение лекарств для 790 тыс. пациентов.

6 июля, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявлял, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, поэтому, по его словам, нужно делать упор на формирование коллективного иммунитета. Министр подчеркнул, что прививочная кампания в стране идет активно и ежедневно вакцинируется до 850 тыс. человек.

Масштабная вакцинация против COVID-19 проходит в России с 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

30 июня пресс-служба Минздрава РФ объявила о начале кампании по ревакцинации от инфекции. Повторная вакцинация будет проходить раз в полгода, пока в России не будет достигнут коллективный иммунитет. Ревакцинация, как отмечалось, может производиться любым из зарегистрированных в стране препаратов.

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