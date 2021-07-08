13:17 (мск), источник: ТАСС
В Москве возбудили первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/ — Также в столице возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и
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Московская полиция возбудила первое уголовное дело о приобретении поддельного
«Нами вчера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”) по факту приобретения несуществующего QR-кода», — сказал Милованов на
По его словам, сейчас на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по
В Москве возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и
«На вчерашний день нами возбуждены 55 уголовных дел указанной категории. По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 — справки о результатах
Он отметил, что по шести уголовным делам дознание окончено и они направлены в суд, два из них уже рассмотрены. При этом 51 дело возбуждено о подделке документов, остальные — о приобретении и использовании этих документов.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания в столице смогут только привившиеся от COVID-19, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный
Как сообщил в своем блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, летние веранды в Москве могут продолжать работать без системы