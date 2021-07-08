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13:17 (мск), источник: ТАСС

В Москве возбудили первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/ — Также в столице возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов, сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

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Источник: РИА "Новости"

Московская полиция возбудила первое уголовное дело о приобретении поддельного QR-кода. Об этом сообщил начальник управления организации дознания ГУ МВД по Москве Павел Милованов.

«Нами вчера было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество”) по факту приобретения несуществующего QR-кода», — сказал Милованов на пресс-конференции в Москве.

По его словам, сейчас на рассмотрении в полиции находится «достаточно большое» количество материалов по QR-кодам.

По этой статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.

В Москве возбудили 55 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19 и ПЦР-тестов, сообщил Милованов.

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«На вчерашний день нами возбуждены 55 уголовных дел указанной категории. По 32 уголовным делам предметами преступлений являлись сертификаты о прохождении вакцинации против COVID-19, по 16 — справки о результатах ПЦР-тестов, по девяти — справки о медицинском отводе от вакцинации и одно — об отсутствии контактов с инфекционными больными», — дополнил он.

Он отметил, что по шести уголовным делам дознание окончено и они направлены в суд, два из них уже рассмотрены. При этом 51 дело возбуждено о подделке документов, остальные — о приобретении и использовании этих документов.

Мэр Москвы Сергей Собянин принял указ, согласно которому с 28 июня посещать места общественного питания в столице смогут только привившиеся от COVID-19, переболевшие в течение последних шести месяцев либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Как сообщил в своем блоге в четверг мэр Москвы Сергей Собянин, летние веранды в Москве могут продолжать работать без системы QR-кодов до 1 августа. «По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа сего года (включительно). Это решение поддержит и рестораны, и туристическую отрасль в целом, и просто москвичей, которые пока не успели завершить вакцинацию», — написал Собянин.

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