Су-24 «помешали» брифингу президента Литвы и премьера Испании

17:07 (мск), источник: Смотрим
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Брифинг проходил на территории базы Нато в Шауляе. Во время выступления к Гитанасу Науседе подошел человек и
В Минобороны прокомментировали случившееся. Ведомство отмечает, что российские Су-24 не нарушали международных норм. Они выполняли плановый
Стоит отметить, что к российской границе зачастую приближаются иностранные объекты. Например, ранее над Черным морем в небо были подняты два Су-30, которые отогнали Poseidon.