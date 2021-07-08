Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 8 июляОснование Парижа, закладка Исаакиевского собора и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
17Названы финалисты фотоконкурса астрономических пейзажей в Лондоне
14Скончался режиссер Владимир Меньшов
17:07 (мск), источник: Смотрим

Су-24 «помешали» брифингу президента Литвы и премьера Испании

Пресс-конференция премьера Испании и президента Литвы, которая проходила на базе НАТО, была прервана из-за сигнала о тревоге. В международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали два воздушных судна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Брифинг проходил на территории базы Нато в Шауляе. Во время выступления к Гитанасу Науседе подошел человек и что-то сообщил. Литовский президент переглянулся с Педро Санчесом, после пресс-конференция была прервана.

Пресс-офицер вооруженных сил, капитан Андрюс Дилда сообщил о том, что в международном воздушном пространстве над Балтийским морем зафиксировали два воздушных судна, которые оказались там без согласованного полетного плана. В связи с этим была задействована воздушная полиция. Данная процедура является стандартной и может происходить не один раз в день.

Как сообщает ТАСС, речь идет о двух российских бортах Су-24. Они совершали полет из Калининградской области в материковую часть России.

В Минобороны прокомментировали случившееся. Ведомство отмечает, что российские Су-24 не нарушали международных норм. Они выполняли плановый учебно-тренировочный полет.

Стоит отметить, что к российской границе зачастую приближаются иностранные объекты. Например, ранее над Черным морем в небо были подняты два Су-30, которые отогнали Poseidon.

 Слезы и аплодисменты: бортпроводница рейса Уфа-Сочи спасла жизнь младенцу
Проценко предупредил о фатальном сочетании жары и ковида
Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России
Путин отменил указ о запрете чартерных полетов на курорты Египта
Песков назвал неприемлемой «ковидную дискриминацию»
Выбраны лучшие фотографии на тему дома и семьи в изоляции
Россиян предупредили о приходе египетской жары
Психолог рассказала, сколько живет любовь после свадьбы
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Hi-Tech
Китай спасет Землю от «астероида апокалипсиса» 900-тонными ракетами План спасения мира
Авто
«АвтоВАЗ» не откажется от бюджетных автомобилей Президент компании заявил, что историческая позиция Lada — предлагать доступные автомобили
Кино
Владимира Меньшова проводили в последний путь овациями Режиссер скончался от последствий коронавирусной инфекции
Товары для дома
На природе — как дома: что взять с собой для комфортного отдыха
«Сдул вредную бабушку»: 5 лучших мини-вентиляторов
Одинокий робот на карнизе за окном: 3 лучших мойщика
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Популярные темы на «Детях»
А ни о чем 603
Про наболевшее 391
Забирает игрушки 353
Можно ли детям кататься на самокатах в магазине? И вообще это нормально все?? 351
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Дом
5 приспособлений для уборки, которые не оправдают ваших ожиданий
15 идей для оформления окна
Сушилки для фруктов, блендеры и соковыжималки отдают со скидками
Как влияет на людей красный цвет в интерьере
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь