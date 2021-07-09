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01:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

Гаити — страна, где застрелили президента. Из-за чего убили Жовенеля Моиза?

В ночь на 7 июля неизвестные ворвались в усиленно охраняемый дом президента Гаити Жовенеля Моиза, застрелили главу государства и тяжело ранили его жену. Власти Гаити утверждают, что за убийством стоят иностранные наемники. Сейчас их пытаются найти.

Источник: REUTERS

Судя по видео с места событий, в ночь на среду был настоящий бой. Стены дома буквально изрешечены пулями.

Через несколько часов четыре подозреваемых участника нападения были убиты в перестрелке с силами безопасности, двое задержаны. Полиция предполагает, что еще несколько человек могут скрываться в столице страны Порт-о-Пренсе.

О преступниках пока сообщается лишь то, что они действовали как профессионалы, были хорошо вооружены, общались друг с другом на английском и испанском языках (Гаити — франкоговорящая страна) и выглядели как иностранцы.

Власти называют их наемниками.

В стране после покушения объявлено «осадное положение», давшее больше полномочий исполнительной власти | Источник: EPA

О заказчиках убийства и их мотивах известно еще меньше. Но большой неожиданностью случившееся не стало.

Журналист телеканала Sky News Стюарт Рамсей по горячим следам позвонил своим гаитянским знакомым. Они в один голос утверждали, что все к тому и шло, и главные потрясения впереди.

«Это затишье перед бурей», — сказал один из них о нынешней довольно спокойной обстановке в стране.

Правовые споры и два президента

«Это могли быть бандиты, но они обычно не бывают так хорошо организованы. Это могли быть политики, но уверенности нет», — сказал другой собеседник Рамсея.

Перевороты на Гаити — привычное дело, но в таких случаях лидер заговорщиков обычно сразу появляется на телеэкранах и выступает с заявлением. На сей раз такого не случилось.

Как нападавшим удалось проникнуть на территорию резиденции, до сих пор неясно | Источник: EPA

Последняя неудавшаяся попытка имела место не далее как в феврале этого года. Были арестованы 23 человека, в том числе член Верховного суда Гаити и высокий полицейский чин. Они утверждали, что это был не путч, а действия, направленные на восстановление конституционного строя, поскольку срок полномочий Моиза, по их мнению, истек 7 февраля.

Президент настаивал, что должен покинуть свой пост годом позже. Противники обвиняли его в стремлении установить диктатуру.

Спор возник из-за того, что в первый год после выборов Моиз не мог приступить к президентским обязанностям из-за многочисленных обвинений в фальсификации итогов голосования.

Оппозиция объявила отставного члена Верховного суда Жозефа Жан-Луи временным президентом, а дальнейшее правление Моиза неконституционным.

Нищета, коррупция и беспорядки

Уровень поддержки Моиза последнее время резко упал из-за экономических трудностей, коррупции и разгула бандитизма. Впрочем, чрезвычайно низкой была и явка на выборах 2017 года, приведших его к власти.

В октябре 2019 года истек срок полномочий гаитянского парламента. Поскольку депутаты не успели к этому времени принять новый закон о выборах, Моиз отложил их на два года и стал править при помощи декретов.

Моиз уже пережил одно покушение.

В октябре 2018 года в него стреляли, он остался жив, но погибли трое охранников.

В феврале и марте этого года в Гаити прошли массовые акции протеста против предложенных Моизом поправок к конституции. Он хотел упразднить пост премьер-министра и верхнюю палату парламента, а также увеличить срок полномочий президента с четырех до пяти лет и разрешить ему избираться на два срока подряд (сейчас между ними должен быть перерыв).

Демонстранты блокировали улицы кострами из автопокрышек и мусора. Полиция применяла резиновые пули.

Нападавшие взяли в заложники трех сотрудников полиции, однако в ходе операции в  Порт-о-Пренсе они были освобождены | Источник: EPA

60% 10,6-миллионного населения Гаити живет меньше чем на два доллара в день.

Стюарт Рамсей, побывавший там несколько месяцев назад, увидел, что после разрушительного землетрясения 2010 года столица по-прежнему выглядит как поле битвы.

Не восстановлен даже президентский дворец, из-за чего Моиз жил не в официальной резиденции, а в своем доме в пригороде Порт-о-Пренса.

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Слова «банда», «похищение» и «коррупция» прочно обосновались в лексиконе гаитянцев.

Моиз уверял, что посвятит свой последний год у власти подготовке демократических выборов. Оппоненты называли его безответственным и некомпетентным лидером и подозревали в намерении остаться у власти и после 2022 года.

Акции протеста разного масштаба, обычно заканчивавшиеся стычками с полицией, последние три года происходили в городах страны чуть ли не ежедневно. В феврале 2020 года на улицах столицы появились баррикады, а полицейские, требовавшие улучшения условий службы, атаковали армейский штаб.

Против Моиза объединились политики, судьи, правозащитники и религиозные группы. На его стороне до конца оставалось командование вооруженных сил.

США, ООН и Организация американских государств, хотя и напоминали о необходимости как можно скорее провести выборы, в целом тоже поддерживали Моиза, за что их критиковали гаитянские оппозиционеры.

Последний раз Моиз появился на публике две недели назад на митинге своих сторонников в Порт-о-Пренсе.

После февральско-мартовских событий накал уличных протестов несколько снизился. Отчасти этому поспособствовала и пандемия Covid-19.

«Заметное ослабление реакции общества на призывы к массовым протестам показывает, что народ Гаити устал от бесконечных локдаунов и свары из-за власти», — заявил в связи с этим представитель Госдепартамента США.

Возможно, это и подтолкнуло неизвестных пока врагов Моиза к решительным действиям.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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