На Украине прикрыли крупнейшую подпольную криптоферму с тысячами игровых приставок

Незаконную криптоферму, отбирающую большие объёмы электроэнергии, обнаружили в Виннице на одном из бывших складов «Винницаоблэнерго» на промышленной площадке предприятия. Ферму создали жители Винницы и Киева. Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учёта потребления электричества.
Специалисты подсчитали, что ежемесячная сумма убытков от деятельности этой подпольной криптофермы, которую силовики назвали крупнейшей на Украине, может составлять от 5 до 7 млн гривен (13,5 млн — 18,9 млн рублей) в месяц.
При этом незаконный отбор электроэнергии мог оставить целые кварталы Винницы без света.
В ходе обысков по месту функционирования криптофермы и по адресам проживания фигурантов сотрудники СБУ нашли и изъяли:
Сейчас спецслужба пытается выяснить, были ли должностные лица «Винницаоблэнерго» причастны к противоправной деятельности.
Ранее в Минэнерго Украины предлагали направлять избыточную энергию, вырабатываемую атомными электростанциями (АЭС), на майнинг криптовалют. По словам чиновников, это помогло бы сохранить гарантированные нагрузки на АЭС в условиях пандемии коронавируса, когда образовались большие излишки выработанной на станциях энергии.