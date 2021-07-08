22:15 (мск), источник: ТАСС
В Швеции после взлета разбился самолет
ТАСС, 8 июля. Самолет, на борту которого было девять человек, разбился после взлета у шведского города Эребру. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters, цитируя местные медиа.
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По сведениям издания, в момент аварии в самолете находились группа из восьми парашютистов и пилот. Газета также сообщает со ссылкой на полицию и экстренные службы, что по меньшей мере один человек был доставлен в больницу, несколько погибли.
Как пишет Aftonbladet, самолет упал в нескольких сотнях метров от
По данным полиции, несколько человек погибли.