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17:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Гаити: в убийстве президента участвовали 26 колумбийцев и двое американцев

В ночь на 7 июля неизвестные ворвались в усиленно охраняемый дом президента Гаити Жовенеля Моиза, застрелили главу государства и тяжело ранили его жену.

Власти продемонстрировали изъятое у нападавших оружие и привели задержанных на пресс-конференцию | Источник: Reuters

Судя по видео с места событий, в ночь на среду был настоящий бой. Стены дома буквально изрешечены пулями. На теле 53-летнего Моиза насчитали 12 огнестрельных ранений.

По данным гаитянских властей, нападение совершила хорошо вооруженная и организованная группа, в которую входили 26 отставных колумбийских военных и два американца гаитянского происхождения. 17 из них, в том числе оба американца, задержаны, трое убиты в перестрелках с силами безопасности, еще восемь продолжают скрываться.

Источник: Reuters

Сразу после нападения сообщалось, что преступники общались друг с другом на английском и испанском языках (Гаити — франкоговорящая страна).

«Иностранцы пришли в нашу страну, чтобы убить президента», — заявил глава гаитянской полиции Леон Шарль на пресс-конференции, где журналистам продемонстрировали арестованных и изъятое у них оружие.

За операцией по задержанию подозреваемых наблюдала возбужденная толпа, которая сожгла несколько автомашин и устроила демонстрацию возле полицейского участка, куда привели арестованных.

У полицейского участка в столице Гаити Порт-о-Пренсе начались демонстрации | Источник: Reuters

Министр обороны Колумбии Диего Молано заявил, что в нападении, по предварительным сведениям, принимали участие бывшие военнослужащие колумбийской армии. Он пообещал, что Богота будет помогать в расследовании убийства.

В Вашингтоне пока не подтвердили информацию, что в числе нападавших были граждане США. В Гаити полиция тем временем ищет заказчиков преступления и просит американские власти оказать помощь в расследовании.

Дерзкая атака

Несмотря на усиленную охрану, штурмовикам удалось проникнуть в резиденцию Моиза | Источник: EPA

Хорошо вооруженные убийцы взяли штурмом резиденцию Моиза в столице Гаити в ночь на четверг.

Новость
Гаити — страна, где застрелили президента. Из-за чего убили Жовенеля Моиза?

На опубликованном видео с камер наблюдения слышно, как вооруженные люди в черном представляются сотрудниками агентства США по борьбе с оборотом наркотиков и велят всем лечь на пол.

Моиз умер на месте. На его теле обнаружено 12 пулевых ранений.

Преступники обыскали спальню и кабинет президента.

Дети президента после его убийства были доставлены в безопасное место, заявил Жозеф в среду. Супругу президента вывезли во Флориду в попытке спасти ей жизнь. Сообщается, что врачи смогли стабилизировать ее состояние.

Мотивы, исполнители, заказчики?

Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф, делавший все заявления от имени властей с тех пор как убили президента, сказал в интервью Би-би-си, что президента могли застрелить, поскольку он «боролся с некоторыми олигархами». «Мы не знаем, есть ли связь между этими олигархами и иностранными наемниками», — сказал глава правительства.

По словам Шарля, убитые и задержанные были членами одного «подразделения коммандос», задачей которого было ликвидировать президента.

Шарль также добавил, что полиция сейчас ищет организаторов преступления — тех, кто заказал и спланировал убийство.

Кто у власти?

Согласно гаитянской конституции, в случае гибели, недееспособности или отставки президента временно исполнять его обязанности должен председатель Верховного суда, но он недавно скончался от коронавируса.

Следующий в очереди — премьер-министр. Моиз с 2018 года менял их шесть раз, и за день до убийства назначил седьмого, Ариэля Анри.

Однако он не успел принять присягу, а предыдущий премьер, Клод Жозеф, его полномочий не признает. В четверг на сторону Жозефа встала посланница ООН в стране Элен ла Лим, заявив, что он должен оставаться у власти, пока кризис не разрешится.

В администрации Джо Байдена в четверг заявили, что США окажут помощь в расследовании убийства президента Гаити. Какую форму может принять эта помощь, пока не вполне понятно.

Что сейчас происходит на Гаити?

Протестующие в  Порт-о-Пренсе в четверг поджигали автомобили | Источник: EPA

На улицах Порт-о-Пренса в четверг было относительно спокойно, однако в ходе локальных протестов было сожжено несколько автомобилей.

В целом в стране сохраняется спокойствие и продолжает действовать чрезвычайное положение.

Акции протеста разного масштаба последние три года происходили в городах Гаити чуть ли не ежедневно.

В феврале 2020 года на улицах Порт-о-Пренса появились баррикады, а полицейские, требовавшие улучшения условий службы, атаковали армейский штаб.

Против Моиза объединились политики, судьи, правозащитники и религиозные группы. На его стороне до последнего оставалось командование вооруженных сил.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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