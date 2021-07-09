05:14 (мск), источник: Коммерсантъ
При крушении самолета в Швеции погибли девять человек
В авиакатастрофе в Швеции погибли все находившиеся на борту самолета люди. Это восемь парашютистов и пилот.
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«Это очень серьезный несчастный случай. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли», — сказал представитель полиции (цитата по Aftonbladet).
Премьер Швеции Стефан Левен выразил соболезнования родным погибших. «С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время», — написал он в Twitter.
Крушение произошло накануне в районе шведского города Эребру. Самолет предназначался для прыжков с парашютом.