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05:14 (мск), источник: Коммерсантъ

При крушении самолета в Швеции погибли девять человек

В авиакатастрофе в Швеции погибли все находившиеся на борту самолета люди. Это восемь парашютистов и пилот.

«Это очень серьезный несчастный случай. Все, кто находился на борту разбившегося самолета, погибли», — сказал представитель полиции (цитата по Aftonbladet).

Премьер Швеции Стефан Левен выразил соболезнования родным погибших. «С большой печалью и скорбью я получил трагическую информацию об авиакатастрофе в Эребру. Мои мысли с жертвами, их семьями и близкими в это очень трудное время», — написал он в Twitter.

Крушение произошло накануне в районе шведского города Эребру. Самолет предназначался для прыжков с парашютом.

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