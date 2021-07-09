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10:26 (мск), источник: Ведомости

Подозреваемые в убийстве президента Гаити рассказали о цели нападения

Напавшие на президента Гаити Жовенеля Моиза должны были арестовать его, а не убить, сообщило издание Le Nouvelliste со ссылкой на судью Клемана Ноэля.

«Двое задержанных сказали, что они переводчики. Миссия заключалась в том, чтобы арестовать президента Жовенеля Моиза в рамках выполнения поручения следственного судьи и не убивать его», — сообщил Ноэль со ссылкой на показания Джеймса Соладжеса и Джозефа Винсента.

Согласно заявлению Соладжеса, он «нашел эту работу в интернете». Он рассказал, что до нападения на президента месяц жил на Гаити, наемники — около трех месяцев. Джозеф сообщил, что находится на острове полгода.

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По данным издания, в ходе перестрелки с полицией были убиты семь предполагаемых наемников, еще минимум 15 — задержаны. В машине, которую использовали нападавшие, нашли пять единиц огнестрельного оружия, патроны, сервер камеры наблюдения, чековую книжку Моиза и его жены, еду, одежду, доллары США и несколько мобильных телефонов.

В ночь с 6 на 7 июля неизвестные пробрались в резиденцию Моиза и смертельно ранили его. Нападение было совершено также на супругу президента Мартин, ее доставили в больницу. Спустя несколько часов СМИ сообщили о смерти женщины, соболезнования по поводу убийства пары выразили некоторые государства. Однако посольство Гаити в Доминикане опровергло информацию о кончине жены президента.

Жовенель Моиз занимал пост президента Гаити с 7 февраля 2017 г. В октябре 2018 г. неизвестные совершили на него покушение во время возложения цветов к мемориалу Жан-Жака Дессалина — основателя независимого государства Гаити. Тогда президент не пострадал, ранения получили трое сотрудников охраны. Моизу было 53 года. Его жене — 47 лет. Они состояли в браке с 1996 г.

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