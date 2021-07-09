10:45 (мск), источник: РБК
На Камчатке нашли «черный ящик» разбившегося Ан-26
«Черный ящик» нашли на склоне сопки вблизи поселка Палана. Ранее в МЧС сообщили, что обнаружили тела 19 погибших, спасатели продолжают поиски.
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Спасатели обнаружили один из «черных ящиков» с самолета Ан-26, потерпевшего крушение на Камчатке, сообщили «Интерфаксу» в администрации поселка Палана.
Бортовой самописец нашли на склоне сопки вблизи поселка. «При первичном осмотре без критических повреждений», — сказали в администрации.
По словам источника ТАСС, расшифровка «черного ящика» будет проводиться в Москве.
Связь с Ан-26, летевшим из
На борту самолета находились шесть членов экипажа и 22 пассажира, в том числе глава поселка. По предварительным данным санавиации, все они погибли. В
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. По данным следствия, причинами катастрофы могли стать погодные условия, техническая неисправность самолета или ошибка пилотирования. В компании «Камчатское авиационное предприятие», которой принадлежит самолет, предположили, что к крушению привел сильный боковой ветер.
После крушения Ан-26 в Камчатском крае объявили трехдневный траур. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших и поручил организовать им помощь. По словам главы Минтранса Виталия Савельева, родственники погибших получат по 3,5 млн руб., не считая выплат отдельным категориям граждан.
Виктория Полякова