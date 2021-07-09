11:21 (мск), источник: Смотрим
Челябинские спасатели вынесли из горящего леса олененка
Сотрудник МЧС на руках вынес из объятого огнем леса олененка, который отбился от матери.
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В Карталинском, Нагайбакском и Увельском районах области полыхают более 1,5 тысячи гектаров леса, огонь приближается к четырем поселкам, жители которых в прямом смысле слова сидят на чемоданах. Но работающие в настоящем огненном аду спасатели не забывают и о животных, чей дом и уничтожает пожар.
Челябинского Бэмби, как видно на кадрах, передали оказавшемуся рядом полицейскому, о его дальнейшей судьбе ничего не сообщается.