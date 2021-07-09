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11:01 (мск), источник: Коммерсантъ

Вирус вирусом, а пожар по расписанию

«Ъ» посмотрел, как горят российские леса.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В России продолжается пожароопасный сезон — и ряд регионов столкнулся со значительными природными пожарами. Наиболее тяжелая ситуация в Якутии: до конца года республика потратит на борьбу с огнем более 500 млн руб. А вот в Бурятии и Иркутской области статистика показывает значительное улучшение по сравнению с прошлым годом.

В четверг, 8 июля, в Якутии тушили 92 лесных пожара — об этом сообщил первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников. Всего с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано 896 лесных пожаров, огнем пройдено 1,22 млн га (против 1,9 млн га за аналогичный период прошлого года). При тушении были задействованы около 2,3 тыс. человек, причем в Якутию пришлось перебросить около 660 сотрудников Рослесхоза из других регионов.

В 2021 году Якутия получила 289 млн 776 тыс. руб. на борьбу с пожарами, и на данный момент регион израсходовал уже 271,8 млн руб.

На наблюдение и контроль было потрачено 6,8 млн руб., на мониторинг пожарной опасности в лесах — 137 млн руб., на само тушение — 108,6 млн руб. Глава республики Айсен Николаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о выделении дополнительных средств. Федеральная власть предоставила еще 378,97 млн руб. из резервного фонда. В правительстве республики уточнили, что 305 млн руб. из них пойдет непосредственно на тушение лесных пожаров.

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На Чукотке пожароопасный период начался позже, чем в большинстве регионов России, с 1 июня. С этого дня здесь зарегистрировали 12 лесных пожаров, огонь прошел более 22,3 тыс. га — это почти в десять раз меньше прошлогодних показателей. В Анадырском и Билибинском районах сейчас тушат четыре пожара. В среду в округ прибыли 12 десантников-пожарных из московского резерва федеральной «Авиалесоохраны». Они переданы в усиление парашютно-десантной пожарной службе в Чукотском АО, где работают 29 человек.

В Иркутской области действует 19 пожаров на общей территории 4,85 тыс. га. Наибольшая площадь возгораний — более 3,7 тыс. га — приходится на малонаселенные северные районы.

Один из пожаров зафиксирован на землях особо охраняемых природных территорий в Витимском заповеднике — на площади 80 га, из которых 58 га нелесных.

В Катангском районе Иркутской области введен режим ЧС.

В тушении пожаров принимают участие 290 пожарных-десантников, 40 работников лесопожарных станций, 22 мобилизованных гражданина и 25 единиц наземной техники. Мониторинг лесопожарной обстановки ведут пять легкомоторных самолетов и шесть Ан-2.

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«С начала пожароопасного сезона в Иркутской области зарегистрирован 261 лесной пожар на общей площади 75,4 тыс. га. Это на 354 случая меньше, чем на аналогичный период прошлого года, площадь, пройденная огнем, меньше на 11,7 тыс. га», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

В соседней Республике Бурятия ситуацию с лесными пожарами также считают благополучной. «С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 115 лесных пожаров — в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Площадь, пройденная огнем, составляет 1,7 тыс га. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года площадь, пройденная огнем, составляла в 47 раз больше — 80,1 тыс га», — сообщили «Ъ» в пресс-службе правительства республики.

Показатели объясняют «высокой оперативностью тушения пожаров в первые сутки» — так было ликвидировано более 94,5% возгораний.

В Кургане и других населенных пунктах региона с утра 7 июля наблюдается задымление из-за природных пожаров. Самые проблемные территории — Варгашинский и Кетовский районы. Тушат пожары 201 человек и 82 единицы техники. Ухудшение ситуации связывают с неблагоприятными погодными условиями — сухие грозы и отсутствие осадков. По данным региональных властей, в выходные из-за сухих гроз произошло около ста природных пожаров. Курганский гидрометцентр предупреждает, что в ближайшие дни в большинстве районов сохранятся высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

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На востоке Оренбургской области в районе Медногорска в четверг продолжалась борьба с сильным пожаром. По данным региональных властей, ситуация осложнялась сильным ветром и сложным рельефом местности — очаги горения расположены в лесу и в ущелье. При этом пожар удалось локализовать, жилым домам огонь уже не угрожает. В тушении пожара были задействованы военно-транспортные самолеты и пожарный поезд станции Кувандык.

По данным Авиалесохраны, в четверг в Красноярском крае действовало пять лесных пожаров (огнем пройдено 45 га) и по одному пожару в Алтайском крае и республике Алтай — оба на площади около 1 га. Красноярский «Лесопожарный центр» давал несколько иную оценку — в крае были отмечены девять лесных пожаров общей площадью 71,83 га. Угрозы населенным пунктам нет, в тушении принимают участие 118 человек, задействовано две единицы техники. Особый противопожарный режим действует в Красноярском крае в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском и Северо-Енисейском районах.

В Тюменской области действовали семь лесных и два ландшафтных пожара. Сутками ранее в регионе возникло 12 лесных пожаров общей площадью 128,4 га, ликвидировано — девять на площади 159,5 га. В Тюменской области до 10 июля действует особый противопожарный режим — гражданам запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.

Николай Борисов, Якутск; Ирина Тимофеева, Анадырь; Влад Никифоров, Иркутск; Юлия Гарипова, Челябинск; Андрей Сазонов, Самара; Екатерина Лукашевич, Новосибирск; Илья Смирнов, Екатеринбург.

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