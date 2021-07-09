11:01 (мск), источник: Коммерсантъ
Вирус вирусом, а пожар по расписанию
«Ъ» посмотрел, как горят российские леса.
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В России продолжается пожароопасный сезон — и ряд регионов столкнулся со значительными природными пожарами. Наиболее тяжелая ситуация в Якутии: до конца года республика потратит на борьбу с огнем более 500 млн руб. А вот в Бурятии и Иркутской области статистика показывает значительное улучшение по сравнению с прошлым годом.
В четверг, 8 июля, в Якутии тушили 92 лесных пожара — об этом сообщил первый
На наблюдение и контроль было потрачено 6,8 млн руб., на мониторинг пожарной опасности в лесах — 137 млн руб., на само тушение — 108,6 млн руб. Глава республики Айсен Николаев обратился к
На Чукотке пожароопасный период начался позже, чем в большинстве регионов России, с 1 июня. С этого дня здесь зарегистрировали 12 лесных пожаров, огонь прошел более 22,3 тыс. га — это почти в десять раз меньше прошлогодних показателей. В Анадырском и Билибинском районах сейчас тушат четыре пожара. В среду в округ прибыли 12
В Иркутской области действует 19 пожаров на общей территории 4,85 тыс. га. Наибольшая площадь возгораний — более 3,7 тыс. га — приходится на малонаселенные северные районы.
В Катангском районе Иркутской области введен режим ЧС.
В тушении пожаров принимают участие 290
«С начала пожароопасного сезона в Иркутской области зарегистрирован 261 лесной пожар на общей площади 75,4 тыс. га. Это на 354 случая меньше, чем на аналогичный период прошлого года, площадь, пройденная огнем, меньше на 11,7 тыс. га», — сообщили в
В соседней Республике Бурятия ситуацию с лесными пожарами также считают благополучной. «С начала пожароопасного сезона зарегистрировано 115 лесных пожаров — в четыре раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Площадь, пройденная огнем, составляет 1,7 тыс га. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года площадь, пройденная огнем, составляла в 47 раз больше — 80,1 тыс га», — сообщили «Ъ» в
В Кургане и других населенных пунктах региона с утра 7 июля наблюдается задымление
На востоке Оренбургской области в районе Медногорска в четверг продолжалась борьба с сильным пожаром. По данным региональных властей, ситуация осложнялась сильным ветром и сложным рельефом местности — очаги горения расположены в лесу и в ущелье. При этом пожар удалось локализовать, жилым домам огонь уже не угрожает. В тушении пожара были задействованы
По данным Авиалесохраны, в четверг в Красноярском крае действовало пять лесных пожаров (огнем пройдено 45 га) и по одному пожару в Алтайском крае и республике Алтай — оба на площади около 1 га. Красноярский «Лесопожарный центр» давал несколько иную оценку — в крае были отмечены девять лесных пожаров общей площадью 71,83 га. Угрозы населенным пунктам нет, в тушении принимают участие 118 человек, задействовано две единицы техники. Особый противопожарный режим действует в Красноярском крае в Богучанском, Енисейском, Кежемском, Мотыгинском и
В Тюменской области действовали семь лесных и два ландшафтных пожара. Сутками ранее в регионе возникло 12 лесных пожаров общей площадью 128,4 га, ликвидировано — девять на площади 159,5 га. В Тюменской области до 10 июля действует особый противопожарный режим — гражданам запрещено посещать леса и разводить открытый огонь.
Николай Борисов, Якутск; Ирина Тимофеева, Анадырь; Влад Никифоров, Иркутск; Юлия Гарипова, Челябинск; Андрей Сазонов, Самара; Екатерина Лукашевич, Новосибирск; Илья Смирнов, Екатеринбург.