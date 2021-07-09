11:37 (мск), источник: РБК
«Черный ящик» разбившегося Ан-26 получил «критические повреждения»
У самописца отсутствует блок обработки информации, что делает расшифровку невозможной. Ранее они на склоне сопки нашли другой «черный ящик», он цел.
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На Камчатке обнаружили обломки второго «черного ящика» самолета Ан-26, разбившегося на этой неделе, сообщили «Интерфаксу» в администрации поселка Палана.
Бортовой самописец нашли в «критически поврежденном» состоянии, у него отсутствует блок обработки информации.
Без него «черный ящик» расшифровать не удастся, поиски составных частей продолжаются, сказали в администрации.
Первый «черный ящик» нашли ранее на склоне сопки вблизи поселка Палана. По информации властей, он был без критических повреждений. Расшифровка бортового самописца будет проводиться в Москве, сообщил источник ТАСС.
Самолет Ан-26, следовавший из
По предварительным данным, все находившиеся на борту — 22 пассажира и шесть членов экипажа — погибли. В
По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В качестве возможных причин катастрофы в СК рассматривают погодные условия, техническую неисправность или ошибку пилотирования. В компании «Камчатское авиационное предприятие», которой принадлежал Ан-26, предположили, что к крушению привел сильный боковой ветер.
Как следует из записи разговора диспетчера аэропорта с командиром экипажа, опубликованной агентством «Камчатка-Информ», переговоры прошли в штатном режиме. Диспетчер не рекомендовала снижаться в море, и экипаж подтвердил, что делать этого не планирует. Затем диспетчер предупредила о возможном полете птиц по курсу следования самолета.
Виктория Полякова