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11:37 (мск), источник: РБК

«Черный ящик» разбившегося Ан-26 получил «критические повреждения»

У самописца отсутствует блок обработки информации, что делает расшифровку невозможной. Ранее они на склоне сопки нашли другой «черный ящик», он цел.

Источник: РИА "Новости"

На Камчатке обнаружили обломки второго «черного ящика» самолета Ан-26, разбившегося на этой неделе, сообщили «Интерфаксу» в администрации поселка Палана.

Бортовой самописец нашли в «критически поврежденном» состоянии, у него отсутствует блок обработки информации.

Без него «черный ящик» расшифровать не удастся, поиски составных частей продолжаются, сказали в администрации.

Первый «черный ящик» нашли ранее на склоне сопки вблизи поселка Палана. По информации властей, он был без критических повреждений. Расшифровка бортового самописца будет проводиться в Москве, сообщил источник ТАСС.

Самолет Ан-26, следовавший из Петропавловска-Камчатского, разбился утром 6 июля. Перед заходом на посадку в Палане с экипажем пропала связь. Обломки самолета нашли в нескольких километрах от взлетно-посадочной полосы.

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По предварительным данным, все находившиеся на борту — 22 пассажира и шесть членов экипажа — погибли. В пресс-службе МЧС сообщили ТАСС, что пока найдены фрагменты тел 19 погибших.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В качестве возможных причин катастрофы в СК рассматривают погодные условия, техническую неисправность или ошибку пилотирования. В компании «Камчатское авиационное предприятие», которой принадлежал Ан-26, предположили, что к крушению привел сильный боковой ветер.

Как следует из записи разговора диспетчера аэропорта с командиром экипажа, опубликованной агентством «Камчатка-Информ», переговоры прошли в штатном режиме. Диспетчер не рекомендовала снижаться в море, и экипаж подтвердил, что делать этого не планирует. Затем диспетчер предупредила о возможном полете птиц по курсу следования самолета.

Виктория Полякова

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