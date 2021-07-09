В Подмосковье задержали участника ИГ по подозрению в подготовке теракта

Приезжий из одного из соседних государств задержан по подозрению в подготовке теракта в Московском регионе в рядах запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.
Следствие сообщило, что подозреваемый, находясь на территории Московского региона, вступил в ИГ по собственной воле. В июне он разработал план по совершению теракта. Для этого подозреваемый приобрел необходимые для изготовления бомб оборудование и компоненты.
Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина одного из соседних государств об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
«Благодаря совместной и слаженной работе следователей ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников ФСБ России и МВД России, а также сотрудников ГУ Росгвардии по Московской области подозреваемый задержан, а террористический акт удалось предотвратить», — добавила представитель ГСУ.
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