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11:50 (мск), источник: ТАСС

В Подмосковье задержали участника ИГ по подозрению в подготовке теракта

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/ — По данным следствия, задержанный приобрел компоненты, инструменты и оборудование, необходимые для изготовления взрывчатых веществ.

Приезжий из одного из соседних государств задержан по подозрению в подготовке теракта в Московском регионе в рядах запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

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Следствие сообщило, что подозреваемый, находясь на территории Московского региона, вступил в ИГ по собственной воле. В июне он разработал план по совершению теракта. Для этого подозреваемый приобрел необходимые для изготовления бомб оборудование и компоненты.

Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина одного из соседних государств об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

«Благодаря совместной и слаженной работе следователей ГСУ СК России по Московской области, оперативных сотрудников ФСБ России и МВД России, а также сотрудников ГУ Росгвардии по Московской области подозреваемый задержан, а террористический акт удалось предотвратить», — добавила представитель ГСУ.

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