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12:57 (мск), источник: РБК

В России выявили рекордное с начала января число заражений коронавирусом

Число заразившихся за сутки превысило 25 тыс. человек. На фоне роста заболеваемости COVID-19 глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала привить всех россиян.

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13:04 (мск)В Москве выявлено 6643 новых случая коронавируса
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Источник: РИА "Новости"

В России за сутки коронавирус выявили еще у 25,7 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. Это максимум со 2 января, тогда в стране зарегистрировали 26,3 тыс. случаев инфицирования.

Больше всего заразившихся за сутки выявили в следующих регионах:

  • Москва — 6643
  • Подмосковье — 2545
  • Петербург — 1951
  • Нижегородская область — 529
  • Воронежская область — 414
  • Красноярский край — 392
  • Свердловская область — 366

Еще по 348 случаев зарегистрировали в Крыму, Иркутской области и Пермском крае.

Умерли за сутки от коронавируса 726 человек. Суточный показатель смертности держится выше 700 четвертый день подряд.

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Общее число случаев заражения в России превысило 5,7 млн. Умерли от коронавируса 141,5 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба. По подсчетам Росстата, который учитывает не только случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти, но и те, когда он повлиял на развитие серьезных осложнений другого заболевания, к концу апреля скончались 270 тыс. заразившихся.

На фоне роста числа заразившихся глава Роспотребнадзора призвала привить от коронавируса всех россиян. «Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — сказала она.

Тем временем в ряде регионов России уже введена обязательная вакцинация для определенных категорий граждан. В Москве компании из ряда отраслей, в том числе общепита, торговли и транспорта, должны вакцинировать не менее 60% сотрудников до 15 августа. Жители столицы, которые не привились от коронавируса, также не могут посещать кафе и рестораны (за исключением летних веранд), не могут получить плановую медицинскую помощь и прийти на личный прием к мировым судьям.

Справка
Какие ограничения вводят регионы из-за новой вспышки COVID-19. ГлавноеВ России резко растет заболеваемость коронавирусом. В Москве число выявленных за сутки случаев побило рекорд. Регионы вводят новые ограничения.

Виктория Полякова

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