В России выявили рекордное с начала января число заражений коронавирусом

В России за сутки коронавирус выявили еще у 25,7 тыс. человек, сообщил оперативный штаб. Это максимум со 2 января, тогда в стране зарегистрировали 26,3 тыс. случаев инфицирования.
Больше всего заразившихся за сутки выявили в следующих регионах:
Еще по 348 случаев зарегистрировали в Крыму, Иркутской области и Пермском крае.
Умерли за сутки от коронавируса 726 человек. Суточный показатель смертности держится выше 700 четвертый день подряд.
Общее число случаев заражения в России превысило 5,7 млн. Умерли от коронавируса 141,5 тыс. человек, следует из данных оперативного штаба. По подсчетам Росстата, который учитывает не только случаи, когда COVID-19 стал основной причиной смерти, но и те, когда он повлиял на развитие серьезных осложнений другого заболевания, к концу апреля скончались 270 тыс. заразившихся.
На фоне роста числа заразившихся глава Роспотребнадзора призвала привить от коронавируса всех россиян. «Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», — сказала она.
Тем временем в ряде регионов России уже введена обязательная вакцинация для определенных категорий граждан. В Москве компании из ряда отраслей, в том числе общепита, торговли и транспорта, должны вакцинировать не менее 60% сотрудников до 15 августа. Жители столицы, которые не привились от коронавируса, также не могут посещать кафе и рестораны (за исключением летних веранд), не могут получить плановую медицинскую помощь и прийти на личный прием к мировым судьям.