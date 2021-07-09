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15:54 (мск), источник: РБК

Талибы атаковали второй крупнейший город Афганистана Кандагар

Талибы атаковали важный центр на юге Афганистана. В полиции сообщили, что для отражения атаки в город прибыли дополнительные силы.

Источник: Reuters

Боевики террористической группировки «Талибан» (запрещена в России) атаковали один из районов Кандагара — второго по численности населения города Афганистана (614 тыс. жителей по переписи 2016 года. — РБК), сообщили источники телеканала Tolo News.

По их информации, талибы захватили в городе два аванпоста.

В местной полиции сообщили, что для подавления боевиков в Кандагар прибыли дополнительные силы.

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После того как США и их союзники вывели войска из Афганистана, талибы начали масштабное наступление. Под контроль террористической группировки перешла бóльшая часть территории Афганистана, в том числе участки на границах с Узбекистаном и Таджикистаном.

Спасаясь от наступающих сил талибов, подразделения афганской армии несколько раз переходили границу с Таджикистаном. В связи с этим Душанбе объявил мобилизацию и перебросит на границу еще 20 тыс. военных. В Таджикистане также заявили, что рассчитывают на помощь партнеров по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе России, в защите границы. Российский президент Владимир Путин подтвердил готовность оказать республике необходимую поддержку.

На фоне наступления талибы прибыли в Москву на переговоры. По словам главы делегации катарского офиса движения, шейха Шахабуддина Делавара, боевики контролируют 85% территории Афганистана, но не будут атаковать центры провинций, чтобы избежать кровопролития, заявил он. Российским дипломатам талибы пообещали не переходить границы центральноазиатских государств, а также бороться с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ).

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