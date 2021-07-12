Крушению казармы истекли сроки

В Омске весьма неожиданное развитие получил судебный процесс по делу об обрушении казармы 242-го учебного центра ВДВ, в результате которого погибли 24 десантника. 12 июля, в шестую годовщину трагедии, истек срок давности по основному эпизоду обвинения — о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем большие человеческие жертвы (ч. 3 ст. 216 УК РФ). По этой статье УК РФ он составляет шесть лет.
«Несколько лет я последовательно систематически обращала внимание следствия и прокуратуры, что превышение ими разумных сроков следствия может повлечь истечение шестилетнего срока давности по ст. 216 УК РФ и повлечет освобождение обвиняемых от уголовной ответственности по данной статье. Следствие и прокурор уверяли потерпевших, что этого не произойдет и наши опасения пусты. Сегодня шестилетний срок давности по ст. 216 УК РФ истек! И какие-то комментарии я считаю излишними», — заявила «Ъ» адвокат Ольга Рыбакова, представляющая интересы некоторых родственников жертв трагедии. Отметим, что 11 обвиняемым по этому делу помимо ст. 216 УК РФ инкриминируются и другие.
Судебный процесс, который длится уже больше года, может затянуться на неопределенный срок. Недавно председатель судебного заседания Александр Красиков назначил по делу новую комплексную комиссионную строительно-техническую судебную экспертизу.
«Следствие более года за счет бюджетных средств проводило дополнительную экспертизу стоимостью более 7 млн руб., в которой изначально не было никакой необходимости. Экспертиза проведена с грубейшими нарушениями, экспертами, состоящими в родстве, два из которых — родные братья, а еще два — муж и жена. Военная прокуратура и следствие в этом нарушения не усмотрели, констатировали, что все законно. Но в суде спустя полгода рассмотрения дела из-за этих же нарушений прокурор просил назначить новую экспертизу», — сообщила Рыбакова.
Адвокат упрекнула следствие в нежелании привлекать к ответственности должностных лиц ОАО «Славянка» (военный коммунальный холдинг), которые по госконтрактам должны были обеспечить безопасную эксплуатацию казармы. Их адвокат потерпевших считает истинными виновниками трагедии.
«Но, как и в случае с экспертизой и сроками давности, военная прокуратура и следствие игнорируют наши требования, прикрывая свое бездействие привлечением к ответственности командира части», — заявила адвокат, выразив надежду, что суд после процесса инициирует привлечение к ответственности должностных лиц «Славянки».
Трагедия в учебном центре ВДВ произошла 12 июля 2015 года, примерно через полчаса после команды «отбой». Рухнувшие конструкции насмерть задавили 24 десантника, сделав еще десяток военнослужащих инвалидами. По версии обвинения, в основу которой были положены выводы проведенных экспертиз, строительство казармы велось с нарушениями еще в 1970-е годы.
В 2012 году здание признали аварийным. Начавшийся в нем капремонт, говорится в деле, проводился без проектной документации. Не было учтено и состояние здания: за сорок с лишним лет оно довольно сильно обветшало, заметно износились внутренние конструкции. После замены деревянных полов на бетонные существенно увеличилась нагрузка на строительные конструкции. Не выдержав тяжести, они рухнули, погребя под собой десантников.
В уголовном деле 11 фигурантов, всем им предъявлено обвинение по ст. 216 УК РФ. Бывшему командиру 242-го центра ВДВ Олегу Пономареву дополнительно вменяется в вину превышение полномочий (ст. 286 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), его заместителю Владиславу Пархоменко — взятка (ст. 290 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), руководителям ремонтировавшей казарму компании «Ремэксстрой» Александру Дорофееву и Дмитрию Баязову — злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), бывшему заместителю руководителя регионального управления заказчика капстроительства Центрального военного округа Минобороны Александру Савустьяну — злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ) и мошенничество (ст. 159 УК РФ), инженеру-инспектору этого управления Евгению Криворучко — злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ), пяти бывшим сотрудникам Спецстроя РФ и его подразделений Алексею Дубинину, Игорю Титареву, Федору Ержанину, Григорию Гондюку — также ст. 201 УК РФ, а четырем из них еще и мошенничество (ст. 159 УК РФ).
На следствии никто из них с предъявленным обвинением не согласился. Защита руководителей центра ВДВ, в частности, указывала, что в силу специфики своей службы они не являлись строительными экспертами и никак не могли оценить состояние здания.
Константин Воронов, Новосибирск
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