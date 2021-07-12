02:25 (мск), источник: Известия
Число кибератак на критическую инфраструктуру РФ выросло на 150%
Специалисты
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
По их данным, число таких инцидентов за первое полугодие 2021-го выросло почти на 150% по сравнению с 2020-м. В прошлом году показатель тоже рос, но более умеренно — на 40% относительно уровня с 2019-го.
«Негласное правило “не работать по РУ” перестает работать. В 2020 году таргетированным атакам уже подверглись российские НИИ, занимавшиеся разработкой вакцины, многочисленные банковские организации, промышленность. Западные партнеры напрямую заявляют о “планах мести” за атаки русских хакеров», — рассказал начальник отдела анализа и прогнозирования
В I квартале этого года самыми атакуемыми отраслями стали промышленность и организации в сфере науки и образования. Суммарная доля кибернападений на организации из этих сфер составила 30% всех атак с участием шифровальщиков. Еще 28% инцидентов были направлены на государственные и медицинские учреждения. Последние были лидерами в 2020 году.