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02:25 (мск), источник: Известия

Число кибератак на критическую инфраструктуру РФ выросло на 150%

Специалисты Научно-технического центра Главного радиочастотного центра (предприятие, подведомственное Роскомнадзору, которое занимается научно-исследовательскими и экспериментальными работами в сфере связи, ИТ и инфобезопасности) провели исследование кибератак на критическую инфраструктуру России и мира.

Источник: Известия

По их данным, число таких инцидентов за первое полугодие 2021-го выросло почти на 150% по сравнению с 2020-м. В прошлом году показатель тоже рос, но более умеренно — на 40% относительно уровня с 2019-го.

По прогнозам специалистов Научно-технического центра ГРЧЦ, в 2021 году волна шифровальщиков существенно затронет российский бизнес и выйдет в СНГ.

«Негласное правило “не работать по РУ” перестает работать. В 2020 году таргетированным атакам уже подверглись российские НИИ, занимавшиеся разработкой вакцины, многочисленные банковские организации, промышленность. Западные партнеры напрямую заявляют о “планах мести” за атаки русских хакеров», — рассказал начальник отдела анализа и прогнозирования Научно-технического центра ГРЧЦ Роман Коросташов.

В I квартале этого года самыми атакуемыми отраслями стали промышленность и организации в сфере науки и образования. Суммарная доля кибернападений на организации из этих сфер составила 30% всех атак с участием шифровальщиков. Еще 28% инцидентов были направлены на государственные и медицинские учреждения. Последние были лидерами в 2020 году.

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