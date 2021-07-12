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08:55 (мск), источник: РБК

На Гаити заявили об аресте возможного организатора убийства президента

Власти Гаити заявили, что арестовали человека, который мог быть центральной фигурой при подготовке операции по убийству президента Жовенеля Моиза, которого застрелили в его резиденции в ночь на 7 июля, передает Constant Haiti. Арестованный — доктор Кристиан Эммануэль Санон, гаитянин по происхождению. При этом большую часть времени он проводит в штате Флорида, пишет издание.

Источник: AP 2021

По словам главы Национальной полиции Гаити Леона Чарльза, Санон играл ключевую роль в организации убийства. «Он прибыл на частном самолете в июне с политическими целями и связался с частной охранной фирмой для того, чтобы завербовать людей, совершивших этот акт», — цитирует Чарльза The New York Times.

Он уточнил, что этой частной охранной фирмой, по мнению полиции, была венесуэльская компания CTU, которая базируется в США.
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По делу об убийстве главы государства были задержаны более 17 человек, в том числе граждане США гаитянского происхождения. Власти утверждали, что всего в банде было 28 человек, в основном колумбийцы.

Двое задержанных граждан США утверждали, что были переводчиками при остальных членах группы. Ее участники не должны были убивать президента, а намеревались его только арестовать, говорили они.

Власти Гаити попросили США направить в страну войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры, так как опасались беспорядков. СМИ, однако, сообщили, что Вашингтон не собирается предоставлять стране военную помощь.

Тем не менее позже стало известно, что США направят на Гаити сотрудников ФБР и Министерства внутренней безопасности, которые должны будут оценить ситуацию и то, какую помощь Вашингтон может оказать Гаити.

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