10:47 (мск), источник: ТАСС
В Южно-Сахалинске военные уронили на дорогу танк
В результате инцидента никто не пострадал.
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«Уронили танк. Лежит на дороге», — рассказали в управлении. По предварительным данным, никто не пострадал. Проезжавшие мимо автомобили также не получили повреждений. На место необычного происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.
В интернете за считанные минуты распространились видеозаписи и фотографии, снятые на телефоны очевидцами. На них видно, что посреди проезжей части лежит танк. При падении боевая техника перевернулась. Дуло танка упирается в асфальт.