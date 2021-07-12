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16:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Захарова рассказала о краже стрелочного указателя дипломатом из США

Сотрудник посольства США якобы похитил стрелочный указатель на железнодорожной станции Осташков Тверской области. Об этом рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, инцидент произошел весной на разъезде. Как установила полиция, похитителем оказался 30-летний мужчина. Украденный знак он якобы убрал в багажник своей машины, номера которой были красного цвета.

Вопрос. Зачем сотруднику американской дипмиссии стрелочный указатель? Грузила из него, как делал герой рассказа «Злоумышленник» А. П. Чехова, не получатся. Это была какая-то тайная сверхсекретная шпионская операция по похищению железнодорожного стрелочного указателя из Тверской области? Сказали бы нам, мы бы открыли страшную тайну о том, что в каждом музее железнодорожного транспорта такие посмотреть можно.
Мария Захарова
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Дипломат добавила, что своими действиями американец подверг опасности жизнь и здоровье пассажиров поездов. По ее словам, Осташковский узел является довольно оживленным участком пути.

«Если бы пропажу вовремя не обнаружили, могла бы случиться трагедия. В этом как раз сотрудники посольства полностью повторяют логику чеховского героя. Чего не скажешь о наказании: снимать с сотрудника иммунитет американцы не стали и отправили его в Штаты», — заключила представитель МИД России.

При этом дипломат не стала называть имя сотрудника, похитившего железнодорожный знак. В посольстве США пока никак не прокомментировали этот инцидент.

По информации телеканала НТВ, похитителем является сотрудник посольства США Паркер Уилсон.

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