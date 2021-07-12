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20:09 (мск), источник: Газета.Ру

На Украине была обнаружена крупнейшая в стране нелегальная криптоферма

Украинские спецслужбы изъяли около 9000 игровых консолей и компьютеров, которые использовались для добычи цифровых активов на крупнейшей в стране криптоферме. Урон от незаконного майнинга составил примерно 19 млн рублей.

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Служба безопасности Украины обнаружила крупнейшую подпольную криптоферму в стране, сообщает портал Business Insider.

Как сообщается, предприятие располагалось в городе Винница, в одном из бывших помещений компании «Винницаоблэнерго», а владели ей жители Киева и Винницы.

Владельцы фермы получали электроэнергию в обход счетчика, ущерб оценивается в сумму $259 300 (около 19 млн рублей).

«Такая незаконная деятельность может привести к скачкам напряжения и оставить людей без электричества», — заявили в СБУ.

Правоохранители изъяли около 5000 компьютеров и 3800 игровых консолей PlayStation 4, которые также можно использовать для майнинга криптовалюты.

По словам основателя криптовалютной p2p-площадки Chatex Владислава Булочникова, этот способ известен и довольно распространен.

«Майнеры нашли способ найти дешевые приставки и начали майнить цифровые активы. Это такое же оборудование, которое есть в компьютерах для майнинга, потому эти приставки позволяют майнерам работать. Там те же видеокарты, те же чипы — это не новый способ. Просто в условиях дефицита видеокарт майнеры пытаются использовать все возможные способы для производства цифровых активов», — отмечает Булочников.

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Стоит отметить, что это не единственная нелегальная криптоферма на территории постсоветского пространства. Так, в начале лета 2021 года в Абхазии прошел рейд, в ходе которого было обнаружено и закрыто восемь криптоферм. Одна из них находилась в Гальском районе, на ней работало более 180 аппаратов.

В прошлом году в Минске в подвале детского образовательного центра было обнаружено оборудование для майнинга цифровых активов. Оно было установлено 34-летним мужчиной, который нелегально подключился к электросети центра. Таким образом он нанес образовательному центру и энергосбыту ущерб на общую сумму более 13 тысяч рублей.

В России также есть предприимчивые майнеры — в 2019 жители Ингушетии несанкционированно подключились к электросети.

При этом криптоферма потребляла столько же энергии, сколько и республиканская клиническая больница. Сумма ущерба превысила 680 тыс. руб.

В том же году было выявлено еще одно незаконное подключение майнингфермы к электросетям неподалеку от сельского поселения Плиево в Ингушетии. Тогда ущерб составил 130 млн руб.

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