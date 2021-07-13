00:51 (мск), источник: Коммерсантъ
В Ираке 36 человек погибли при пожаре в больнице для больных с коронавирусом
По меньшей мере 36 человек погибли в результате пожара в больнице «Имам Хусейн» в иракском городе
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Жертвы умерли от ожогов, поиски (других пострадавших или погибших. — “Ъ”) продолжаются», — сказал
МИД Ирака сообщил в Facebook, что пожар распространился по временным постройкам, примыкающим к основному зданию больницы. Причина пожара не сообщалась.
В апреле в ходе подобного инцидента в больнице Багдаде погибли 82 человека и пострадали 110 человек. Пожар со смертельным исходом привел к отставке губернатора Багдада Джабера и главы Минздрава страны.