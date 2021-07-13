Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 июляПервый в истории чемпионат мира по футболу, появление надписи Hollywood в Лос-Анджелесе и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
11Одюбоновское общество показало лучшие орнитологические снимки года
16Павильон вакцинации в Гостином дворе
00:51 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ираке 36 человек погибли при пожаре в больнице для больных с коронавирусом

По меньшей мере 36 человек погибли в результате пожара в больнице «Имам Хусейн» в иракском городе Эн-Насирия, сообщает AFP со ссылкой на пресс-секретаря местного департамента здравоохранения Хайдара аль-Замили. Заведение использовалось для лечения больных с коронавирусом.

«Жертвы умерли от ожогов, поиски (других пострадавших или погибших. — “Ъ”) продолжаются», — сказал аль-Замили. По его словам, пять человек пострадали, двое из них находятся в критическом состоянии, 16 человек спасены. Больница предназначалась для 60 пациентов.

МИД Ирака сообщил в Facebook, что пожар распространился по временным постройкам, примыкающим к основному зданию больницы. Причина пожара не сообщалась.

В апреле в ходе подобного инцидента в больнице Багдаде погибли 82 человека и пострадали 110 человек. Пожар со смертельным исходом привел к отставке губернатора Багдада Джабера и главы Минздрава страны.

 Перекупщики билетов заработали на матчах Евро в России 500 млн
Несмотря на поражение в Евро-2020, Шунин может стать лучшим вратарем
Путин назвал Украину беднейшей страной Европы
Силуанов призвал прекратить антикризисные меры помощи населению
Более 800 млрд рублей выделят на российские беспилотники
Что происходит на курортах Кубани из-за ковидных ограничений
Акции компании Брэнсона рухнули после его полета в космос
В МГУ готовы принять 8-летнюю девочку, сдавшую ЕГЭ
10 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
Футбол против ковида
Большая игра после пандемии
Горячие темы на Авто
Вероятно запрещённая в РФ террористическая организация. 326
Как вы, решаете сами . 179
Вопрос --(воскресный ) 158
да просто поболтать ))) 129
Кино
Звезда «Клона» попал в больницу в тяжелом состоянии 52-летний Лусиано Шафир попал в реанимацию одной из лучших клиник Рио-де-Жанейро
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Популярные темы на «Детях»
Город Вечной Любви 501
Забавные картинки 482
Можно ли детям кататься на самокатах в магазине? И вообще это нормально все?? 417
Забирает игрушки 362
Леди
В гостях: как выглядит квартира Айзы Анохиной за 58 миллионов Показываем жилье звезды
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь