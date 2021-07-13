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08:57 (мск), источник: ТАСС

В гостинице в Геленджике взорвался газ

По данным источника в экстренных службах, погиб один человек, еще трое пострадали.

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КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали и один погиб при взрыве газа в гостинице в Геленджике, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

«Под завалами может находиться женщина. Еще три человека пострадали и один погиб. Предварительно, взрыв произошел на кухне», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС сообщили о происшествии в гостинице на улице Советская. «По прибытии первых подразделений МЧС России установлено, что на месте происшествия повреждено остекление и внутренние конструкции первого этажа. Проводится разбор завалов. Проведена эвакуация 50 человек. По предварительной информации, есть пострадавшие», — сказали в ведомстве.

ЧП произошло в четырехэтажной гостинице, которая расположена в центральной части города. Согласно размещенным в соцсетях фото и видеороликам, фрагменты здания после взрыва разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили.

В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что на место происшествия выехал следователь.

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