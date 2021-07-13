08:57 (мск), источник: ТАСС
В гостинице в Геленджике взорвался газ
По данным источника в экстренных службах, погиб один человек, еще трое пострадали.
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КРАСНОДАР, 13 июля. /ТАСС/. Два человека пострадали и один погиб при взрыве газа в гостинице в Геленджике, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«Под завалами может находиться женщина. Еще три человека пострадали и один погиб. Предварительно, взрыв произошел на кухне», — сказал собеседник агентства.
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ЧП произошло в четырехэтажной гостинице, которая расположена в центральной части города. Согласно размещенным в соцсетях фото и видеороликам, фрагменты здания после взрыва разбросало на проезжую часть, повреждены припаркованные рядом автомобили.
В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю ТАСС сообщили, что на место происшествия выехал следователь.
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