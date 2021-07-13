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09:03 (мск), источник: ТАСС

При столкновении маршрутки и БТР на Ставрополье погибли два человека

По данным источника в экстренных службах, четверо пострадали.

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ТАСС, 13 июля. Маршрутка «Газель» столкнулась с БТР, который ехал в колонне на Ставрополье, в результате погибли два человека. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии.

«При следовании воинской колонны в сопровождении ВАИ произошло ДТП. По предварительной информации, водитель пассажирской «Газели» допустил столкновение с БТР, двигавшимся в составе воинской колонны, что привело к гибели двух пассажиров «Газели», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что на месте происшествия работают инспекторы ВАИ и ДПС.

Со своей стороны источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что четыре человека, среди которых три ребенка, пострадали в результате столкновения маршрутной «Газели» и БТР в селе Тамбукан в Предгорном районе Ставропольского края. «По предварительным данным, при столкновении пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Они с различными травмами направлены в медицинские учреждения», — сказал собеседник агентства. Всего в маршрутке находились девять человек.

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