Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 13 июляПервый в истории чемпионат мира по футболу, появление надписи Hollywood в Лос-Анджелесе и другие памятные даты и события, которые произошли в этот день в разные годы
Фоторепортажи
25Афро-ирокез и курица попали на лучшие черно-белые снимки года
1010 фактов о бортпроводниках, которые вы могли не знать
11:59 (мск), источник: Газета.Ру

Власти Якутии попросили Леонардо Ди Каприо не лезть в проблемы лесных пожаров

Власти Якутии призвали голливудского актера Леонардо Ди Каприо не лезть в проблемы лесных пожаров, охвативших республику. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Источник: РИА "Новости"

Ранее местные активисты обратились к звезде и основателю фонда по сохранению экологической среды с просьбой помочь справиться с проблемой: «Сибирь умирает сейчас. Вся Сибирь надеется на вашу помощь».

Новость
Вирус вирусом, а пожар по расписанию

Актер в ответ пообещал помочь. Он отметил, что попробует поговорить с якутскими властями и выяснить, чем можно помочь.

Замминистра экологии Якутии Сергей Сивцев отметил, что внимание известных персон к таким проблемам радуют. При этом он заверил, что местные власти справятся своими силами.

Накануне в МЧС рассказали о ситуации с лесными пожарами в России.

До этого глава Министерства природы Александр Козлов обратился в Генеральную прокуратуру из-за того, что в Якутии и Иркутской области занизили данные по лесным пожарам.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Начался сепсис»: подруга МакSим рассказала о ее состоянии
Зеленский пообещал подумать над ответом на статью Путина
Взрыв газа в отеле в Геленджике. Главное
На Украине отреагировали на статью Путина
В России за сутки выявили 24 702 новых случая COVID-19
При столкновении маршрутки и БТР на Ставрополье погибли люди
Каждому девятому искавшему работу отказали из-за прививки
СМИ: при строительстве военных бункеров украли 5 млрд рублей
Gnezdo.ru
Россиянам рассказали, кто получит повышение пенсий
"Сюрприз" для водителей с 1 апреля
Какая судьба ждет российский рубль
Россиян предупредили об аномальном холоде
Hi-Tech
Через 15 лет наступит «эра постоянных наводнений». И вот почему Предупреждение от специалистов NASA
Авто
Новая Opel Astra приедет в Россию: все подробности Камбек хэтча может случиться уже в следующем году
Кино
Олег Меньшиков заявил, что едва не погиб полгода назад Актер рассказал, что неделю провел в коме, и выразил благодарность «вытащившим» его с того света врачам
Товары для дома
20 хитов AliExpress, которые помогут дожить до 2022-го
20 товаров, которые помогут не умереть с голоду
Черная Вдова, серьги Локи и еще 7 товаров для фанатов Marvel
Сушилки для фруктов отдают со скидками (фото)
Дети
30 летних платьев на все случаи жизни (фото) Мы выбрали интересные модели, которые не бьют по бюджету
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Дом
6 стильных решений для оформления чердака на даче
5 частых поломок духовки: как распознать и что делать
На 40-м этаже с видом на Лос-Анджелес: апартаменты Мэттью Перри
20 находок с AliExpress, которые помогут не умереть с голоду
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь